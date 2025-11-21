Es tendencia:
Unión Española se niega a ponerse el pijama de palo: “No está definido y vamos a luchar hasta el final”

Gonzalo Villagra, entrenador interino de los hispanos, aseguró que irán a ganar ante O’Higgins la próxima semana y que buscarán como sea el mantener la categoría.

Por Patricio Echagüe

Unión Española está a nada de sufrir el segundo descenso de su historia.
Unión Española quedó en la UCI tras su dura derrota ante Deportes Limache. En lo que era una verdadera final por no descender, los hispanos fueron incapaces de sumar en Quillota y quedaron al borde de su segundo descenso en sus 128 años de historia.

El Rojo es penúltimo con apenas 21 unidades y quedó a cuatro de los Tomateros, quienes a falta de dos fechas por jugar en esta Liga de Primera 2025 están marcando la línea de salvación en la parte baja.

Pese a este escenario adverso, donde ya no depende de los hispanos el mantener la categoría, al interior del plantel se niegan a bajar los brazos. Así lo dejó en claro Gonzalo Villagra, entrenador interino del equipo, quien en conferencia de prensa aseguró que se jugarán sus cartas en los últimos partidos.

El mensaje de esperanza que intenta mantener Unión

El DT hispano partió diciendo a los medios que “hicimos un muy buen primer tiempo, donde nos generamos varias ocasiones. Controlamos el juego y fuimos valiente en tener el balón. No logramos concretar y el partido cambia después de la expulsión”.

“No está definido y vamos a luchar hasta el final. Ténganlo seguro, porque de mi parte ese será el mensaje. Nosotros vamos a luchar y el próximo partido en el Estadio Santa Laura lo vamos a salir a ganar”, agregó.

Unión Española está a cuatro puntos de la salvación con apenas dos fechas por jugar. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Villagra sostuvo que “es nuestra obligación como cuerpo técnico el intentar levantar a los jugadores. Sabemos la difícil situación en la que estamos, porque no dependemos de nosotros, pero no podemos bajar los brazos”.

“Tenemos que salir a buscar el próximo partido y veremos quienes serán los jugadores indicados para hacerlo. Hasta el final vamos a jugar para ganar en estas últimas dos fechas”, concluyó.

El próximo partido de Unión Española

Los hispanos volverán a la acción ante O’Higgins el domingo 30 de noviembre desde las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

