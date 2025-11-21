Cecilio Waterman vive tal vez el mejor momento de su carrera. En Coquimbo Unido le dieron un especial reconocimiento, aunque no fue un premio, sí refleja su lindo presente.

En la Región de Coquimbo todo sigue siendo fiesta tras ganar el título de la Liga de Primera. Los dirigidos por Esteban González no tuvieron rival gracias a su gran nivel, el cual los hizo dar la vuelta olímpica con cuatro fechas de anticipación. Waterman alargó su buen momento en su selección.

El “reconocimiento” a Cecilio Waterman

Cecilio Waterman estuvo en la última fecha FIFA con la selección de Panamá, con quienes se jugó la clasificación a la Copa del Mundo. Los Canaleros golearon por 3-0 a El Salvador y consiguieron los pasajes a la próxima cita planetaria.

A los 34 años, el goleador de Coquimbo Unido tendrá la oportunidad de jugar un Mundial, el sueño de todo jugador de fútbol. Para hacerlo, debe mantener su buen nivel con los Piratas y así poder seguir en la consideración del técnico Thomas Christiansen.

Para el equipo campeón del fútbol chileno, es todo un honor contar con un jugador que puede ser mundialista y así se lo demostraron. En la reincorporación de Waterman a los entrenamientos de Esteban González, sus compañeros le tenían preparado un “homenaje”.

Cecilio Waterman fue recibido con un “callejón oscuro” a en su regreso a Coquimbo. Este consiste en un pasillo, donde la víctima va recibiendo golpes de manera amistosa de parte de sus “amigos”. La situación terminó entre risas de los protagonistas.

“Qué año campeón. Te quiero mundial amigo”, escribió Diego “Mono” Sánchez en una historia de Instagram, donde se puede ver la humorada a Cecilio Waterman. La próxima Copa del Mundo se jugará a mediados del 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.