Liga de Primera 2025

Coquimbo vs. La Serena: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

Coquimbo jugará el clásico de la cuarta región contra los Granates este sábado.

Por Franccesca Arnechino

Coquimbo y La Serena se enfrentarán por la Fecha 28 de la Liga de Primera.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTCoquimbo y La Serena se enfrentarán por la Fecha 28 de la Liga de Primera.

Este sábado tendremos una nueva versión del clásico de la cuarta región, donde Coquimbo Unido, vigente campeón del fútbol chileno, se enfrentará a Deportes La Serena, por la fecha 28 del Campeonato Nacional.

Los piratas han cosechado una temporada histórica, asegurando el título con antelación y con 15 victorias consecutivas. Por su parte, los granates llegan con la misión de sumar al menos un punto para garantizar su continuidad en primera división.

¿A qué hora juega Coquimbo vs. La Serena y dónde ver EN VIVO?

Coquimbo vs. Deportes La Serena juegan este sábado 22 de noviembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, por la Fecha 28 del Campeonato Nacional.

El partido entre Piratas y Granates, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

