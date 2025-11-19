Coquimbo Unido y la gran cifra de entradas vendidas del campeón de la Liga de Primera 2025

Coquimbo Unido logró coronarse por primera vez en su historia como campeón de la Liga de Primera 2025, desatando una fiebre que se reflejó en las tribunas del estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde más de 88 mil entradas fueron vendidas durante la temporada.

El conjunto aurinegro, que consiguió la revancha de la recordada campaña de 1991 cuando perdió el campeonato en las últimas jornadas, celebra su primera estrella tras más de 34 años de espera. Los “Piratas” se consagraron campeones el domingo pasado con una campaña excepcional, y están cerca de lograr el mayor puntaje de la historia de este campeonato nacional.

Entradas vendidas por el campeón de la Liga de Primera 2025

La fiesta no solo se vivió en el puerto, sino que se reflejó en las cifras de asistencia al estadio. Según Ticketplus, plataforma encargada de la venta de entradas del campeón, se vendieron 88.061 tickets durante los 18 partidos que Coquimbo Unidos disputó de local en la temporada 2025, demostrando el gran compromiso de la hinchada con el equipo.

Para el partido decisivo del campeonato, 14.407 aficionados adquirieron entradas, generando un ambiente electrizante que impulsó al equipo hacia la gloria.

“Estamos tremendamente orgullosos de haber sido parte de este histórico logro de Coquimbo Unido. Como plataforma, nos enorgullece facilitar el acceso a miles de hinchas para que pudieran vivir en vivo cada emoción del camino al título”, destacó Álvaro Rodríguez Lavín, Sports Commercial Leader de Ticketplus.

Con este campeonato, Coquimbo Unido se une al selecto grupo de equipos que han logrado conquistar la Primera División del fútbol chileno, cerrando un ciclo de espera para una hinchada que había visto cómo su equipo perdió la oportunidad en 1991 y debió soportar 11 temporadas en Segunda División hasta el ascenso conseguido en 2018.

El conjunto, dirigido por Esteban “Chino” González, quien ha sido reconocido por su gran capacidad para leer el fútbol y sacar adelante al equipo en momentos cruciales, ahora tendrá el desafío de defender su título y representar a Chile en la Copa Libertadores durante 2026.