Coquimbo Unido sigue festejando su título de la Liga de Primera y, aunque todavía tiene tres partidos para terminar el año, empieza a pensar en la temporada 2026. Los piratas jugarán la Copa Libertadores y tienen que definir muchas situaciones dentro del plantel.

Una de ellas es la de Cristián Zavala. El atacante llegó al puerto a mediados de año gracias a un préstamo de Colo Colo, pero debe retornar al Monumental cuando termine la temporada, porque firmó una renovación de contrato hasta diciembre de 2026 con Blanco y Negro.

Tanto piratas como albos se preguntan cuál será su futuro. Y Daniel Arrieta, periodista de TNT Sports, respondió algunas dudas sobre su situación.

El experto en la actualidad alba informó que durante estos días habrá reuniones entre el representante de Cristián Zavala, y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, para ir definiendo su caso. Por parte del jugador, la intención es seguir en Coquimbo para la temporada 2026.

Cristián Zavala tiene contrato con Colo Colo hasta 2026, pero quiere quedarse en Coquimbo Unido | Photosport

ver también “Que se ven lindos”: Las dos figuras de Coquimbo Unido que se sumaron al cambio de look del Mono Sánchez

¿Coquimbo Unido o Colo Colo? Se define el futuro de Cristián Zavala

Lo cierto es que el pase de Cristián Zavala corresponde en partes iguales a Colo Colo y a Coquimbo Unido, y los piratas podrían quedarse con los servicios del jugador al comprar el resto de la carta. Deberían pagar 400 mil dólares (la mitad de la cláusula en su contrato) para ello.

Publicidad

Publicidad

En TNT Sports complementaron que en Coquimbo Unido siguen evaluando la situación del jugador, pero que “se sentarán a negociar con el Cacique debido a la intención de Zavala por quedarse en la institución y disputar Copa Libertadores en la siguiente temporada”.