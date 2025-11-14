“Que se ven lindos”: Las dos figuras de Coquimbo Unido que se sumaron al cambio de look del Mono Sánchez

Coquimbo Unido se transformó en el nuevo campeón de la Liga de Primera. Con 15 triunfos al hilo, el equipo de Esteban González conquistó su primera estrella en 67 años de edad. Lo que desató los festejos en toda la ciudad por varios días.

Incluso llegaron hasta la Municipalidad de La Serena y en plena plaza celebraron con la copa. Lo que llamó la atención por la rivalidad con el cuadro granate. Pero la conquista del título también conllevó el pago de varias promesas. Así lo revelaron dos figuras del plantel aurinegro y que para cumplir con su palabra, copiaron el nuevo look del Mono Sánchez.

Así lo reveló el propio portero en sus redes sociales. “Yo entiendo que hay admiración y cariño… Que se ven lindos mis niños”, publicó el portero junto a Cristián Zavala y Salvador Cordero. Los jugadores ahora se tiñeron el cabello y utilizaron el mismo color fucsia que lleva su compañero bajo los tres palos.

Mono Sánchez reveló el cambio de look de Cristián Zavala y Salvador Cordero

“Cuánta facha… Porque yo no me veo así”, complementó entre risas el Mono, junto a sus compañeros con renovados looks. Publicación que de inmediato sacó aplausos entre los hinchas del Barbón y que esperan celebrar en el retorno de la Liga de Primera la próxima semana.

¿Qué partidos le quedan a Coquimbo Unido?

Al campeón del fútbol chileno le quedan tres partidos por disputar, y puede hasta superar el récord de Ballet Azul que tiene 16 triunfos consecutivos. El primer apronte será el 22 de noviembre cuando reciba a La Serena en el clásico a las 18:00 horas. Luego deberá visitar a la U el 1 de diciembre y finaliza el 7/12 con Unión Española en el Francisco Sánchez Rumososo.

