El DT Cristián Muñoz tuvo una increíble temporada con Universidad de Concepción, donde a falta de fechas por disputar, el equipo ya se coronó campeón de Primera B, logrando el esperado ascenso a Primera División.

Publicidad

Publicidad

Ante esto, se reveló que el futuro del DT en el equipo sigue en el aire, ya que terminó su contrato con el Campanil. Por lo mismo, tras la positiva campaña, hubo un club que ya estaría haciendo las primeras gestiones para lograr el fichaje de “la nona”.

El club que buscaría el fichaje de Cristián Muñoz

Según reveló Sabes Deportes, Deportes Concepción ya está pensando en el próximo año y una de las figuras que buscarán sumar es Muñoz, revelando que las conversaciones ya iniciaron. Sin embargo, también señalan que “la Nona” despertó el interés de otros clubes.

Publicidad

Publicidad

Cristian Muñoz despertó el interés de uno de los rivales de U de Conce/Photosport

ver también DT de moda en el fútbol chileno siembra dudas con su futuro: “Terminé contrato, si es en primera…”

El futuro de la Nona tras terminar contrato con U de Conce

Hace algunos días el entrenador conversó con ADN, donde señaló que finalizó su contrato con el Campanil, pero que ahora está “descansando, disfrutando el momento. Con el pasar de los días veremos qué depara el destino. Por lo pronto, mi contrato terminó después del partido con Copiapó”.

“Este año ha sido maravilloso en cuanto a números. Hay que ir proyectando, viendo las instituciones que te permitan poder seguir desarrollándose. Eso es superimportante, tener las herramientas y los jugadores”.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, sobre su futuro, Muñoz comentó: “He tomado proyectos de acuerdo a lo que me motiva y lo que entregan los clubes. El técnico necesita partidos y vivir cosas. Si es en primera, está bien. Y si no, seguir trabajando para llegar a la categoría de honor”.