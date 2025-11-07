Llegó la hora de la verdad en Primera B. Comienza la Liguilla del Ascenso y de los tres cruces, ya hay dos definidos que tienen lista su programación. ¿Qué pasó con el otro? Todo depende de los escritorios.

Es que la denuncia de Cobreloa ante Santiago Morning, acusando instrucciones técnicas de Esteban Paredes, están en fase de defensa de los microbuseros. Si se mantiene el castigo al Chago, Cobreloa se quedaría con los tres puntos y movería todo el puzzle en la B.

Con Cobreloa segundo en la tabla y contando con esos puntos por secretaría, los jugarían las semifinales de la liguilla y dejarían a Copiapó en cuartos de final ante Wanderers. Si la ANFP decide darle la razón al Morning, sería al revés y el León de Atacama va a semis y los loínos ante el caturro en la instancia previa.

¿Cuándo se juega la Liguilla del Ascenso en Primera B?

Con ese culebrón administrativo por delante, las llaves que están definidas son Deportes Concepción vs Deportes Antofagasta, mientras que el otro será entre San Marcos de Arica y Rangers de Talca.

Con la próxima semana sin fútbol chileno por las elecciones presidenciales, tras eso rápidamente comienza la Liguilla del Ascenso en Primera B. Y literal será rápido, ya que inicia a mitad de semana.

Publicidad

Publicidad

Según informaron en la ANFP, el Conce recibe a Antofagasta el martes 18 de noviembre, a las 18:00 horas en el Ester Roa. Ese mismo día, a las 20:30 horas, Rangers hará de local ante San Marcos, en Talca.

Antofagasta se medirá ante el Conce.

Las revanchas serán ese fin de semana. El domingo 23 de noviembre, Antofagasta vs Concepción a mediodía, mientras que San Marcos recibe a Rangers a la misma hora en el norte.

Publicidad