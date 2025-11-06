Primera B: esta sería la fecha del inicio de la liguilla del ascenso

U. de Concepción se quedó con el título de la Primera B y el ascenso directo a Primera División después de su triunfo sobre Deportes Copiapó. Ahora, la atención se posa sobre el segundo equipo que subirá de categoría, el que se definirá a través de la liguilla del ascenso.

La apelación de Santiago Morning por el caso Esteban Paredes atrasó el inicio de este torneo y la definición del segundo cupo. Aunque no cambiará el destino del Chago de descender, lo que resuelva la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina será clave para Cobreloa y Deportes Copiapó.

Si se mantiene el fallo de la Primera Sala, que otorgó a Cobreloa y Magallanes tres puntos por sus duelos contra el Chago, entonces el Zorro quedará segundo e ingresará directo a semifinales. En el caso contrario, el que pase directo será Copiapó como sublíder de la tabla.

A la espera de esa definición, el inicio de la liguilla del ascenso, inicialmente programado para este fin de semana, se tuvo que aplazar. La nueva fecha de la postemporada aún no es confirmada por la ANFP, pero el sitio Primera B adelantó los días en que se jugarían los partidos de ida y vuelta.

¿Quién será el segundo ascendido? | Photosport

ver también La decisión del Tribunal de Disciplina con los involucrados en la pelea entre Copiapó y U. de Concepción

Las fechas para la liguilla del ascenso

Debido a la apelación de Santiago Morning y su eventual fallo, no habrá liguilla del ascenso este fin de semana. Y por el desarrollo de la Elección Presidencial y Parlamentarias 2025, tampoco se podrá jugar el próximo sábado y domingo.

Publicidad

Publicidad

Con esto, la liguilla por el ascenso debería comenzar durante la semana posterior a las elecciones. Los partidos de ida se jugarían el martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de noviembre. Por otro lado, las revanchas se llevarían a cabo el sábado 22 y domingo 23.

Las llaves de la liguilla del ascenso