Este miércoles Flamengo clasificó a la gran final de la Copa Libertadores tras llevarse la semifinal ante Racing Club por el marcador global de 1-0. Una de las grandes figuras del ‘Mengao’ en la llave ante la ‘Academia’ fue Agustín Rossi, portero argentino con un breve paso en Chile, específicamente en Deportes Antofagasta.

Corría el año 2019 cuando Rossi, quien no era considerado en su club Boca Juniors, decidió partir a préstamo al CDA, elenco que en aquella temporada disputaba la Primera División del fútbol chileno y que estaba en búsqueda de un arquero que compitiera con Fernando Hurtado, tras la sanción a Paulo Garcés por dopaje.

Rossi llegó a Antofagasta con el cartel de haber sido clave en Boca, disputando incluso aquella recordada final de Copa Libertadores ante River, sin embargo, la suerte no estuvo de su lado.

La salida de Agustín Rossi de Antofagasta y su pelea con ídolo de Colo Colo:

Apenas tres meses después de su llegada, específicamente en mayo del 2019, dejaría la institución nortina luego de jugar solamente 5 partidos y perdiendo la titularidad ante el histórico Hurtado.

Mucho se dijo que la irregularidad que presentaba el equipo dirigido en ese entonces por Gerardo Ameli podía ser el principal motivo tras su salida, sin embargo, medios nacionales posteriormente indicaron que el gatillante fue un conflicto con el plantel, donde se encontraba un ídolo de Colo Colo.

El Mercurio de Antofagasta de la época indicó que Agustín Rossi tuvo un complejo cruce con Gonzalo Fierro en abril del 2019. El medio aseguraba que tras el partido que el CDA perdió 2-0 con Deportes Iquique: “Gonzalo Fierro tuvo un fuerte altercado con Agustín Rossi, lo que explica que ante Palestino (0-1) el ex Colo Colo no sumara minutos”.

Agustín Rossi tuvo un paso poco afortunado por el fútbol chileno. (Foto: Alejandro Zonez/ Photosport)

Conflicto que de todas maneras no sería el único de Rossi en Chile, ya que la misma nota añade que nuevamente tras el duelo ante Palestino, el argentino volvería a tener un conflicto con sus compañeros, esta vez, lo colocaba junto a Bruno Romo, Tomás Astaburuaga y Franz Schultz.

Tras su paso breve paso por Antofagasta, Rossi volvería a Argentina para jugar por Lanús, nuevamente en Boca Juniors, Al-Nassr y finalmente, Flamengo, elenco al cual llegó el 2023 y donde ha levantado 5 títulos, tres regionales y dos nacionales.

