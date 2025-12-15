César Munder se transformó en una opción muy atractiva en el mercado de fichajes, pues terminó su contrato en Cobresal y de inmediato apareció en el radar de la UC, pero también en el de Colo Colo. El rapidísimo extremo estuvo tres años en los Mineros.

Y luego de ayudar a clasificar a la edición 2026 de la Copa Sudamericana, se acabó su vínculo con el cuadro albinaranja. En ese contexto, la gerencia deportiva de Cruzados SADP lo tiene como un nombre muy atractivo para Daniel Garnero, quien le dio el visto bueno a su arribo.

En tanto, la agencia de representación Vibra Fútbol ofreció a Munder en el Cacique, aunque los albos no tienen competencias internacionales para disputar el año entrante. A diferencia de los Cruzados, que ganaron el Chile 2 y jugarán directamente la fase de grupos de la Copa Libertadores.

César Munder ante Emiliano Amor, uno de los cuatro jugadores que ya salió de Colo Colo. (Oscar Tello/Photosport).

“Nunca le había hecho un gol a Colo Colo. Fue lindo y me lo guardo”, apuntó Munder luego del tanto espectacular que le anotó al Eterno Campeón en la clara victoria de Cobresal en el estadio El Cobre ante el equipo adiestrado por Fernando Ortiz.

Aquel día, el extremo cubano-chileno marcó dos goles. Pues bien, mientras se resuelve su futuro, Munder se mostró en pleno trabajo físico de vacaciones. Para que no queden dudas de que no pierde de vista cualquier desafío próximo. Sabe que a los 25 años y en condición de agente libre, su nombre evidentemente llama la atención.

César Munder sabe que su nombre ronda en Colo Colo, aunque también en la UC, donde puede que su estilo directo calce mejor con lo que busca Garnero. De todas maneras, el jugador de 25 años sabe que vienen desafíos importantes. Y se cuida para asumirlo de la mejor manera.

“Preparando lo que viene”, afirmó Munder mientras se le veía ejercitarse en una trotadora en La Habana, Cuba, su país natal. Por el momento, el velocísimo jugador ha vestido tres camisetas en el fútbol chileno: Deportes La Serena, además de la UC y Cobresal. El tiempo dirá si suma una cuarta o si repite la de los Cruzados.

En los albinaranjas, bajo la tutela de Gustavo Huerta, Munder tuvo muchísima continuidad: disputó 106 partidos, anotó 18 goles y regaló 11 asistencias en poco más de 7 mil 500 minutos de acción.

Así terminó Cobresal en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Cobresal cerró su participación en la Liga de Primera 2025 con el 7° lugar en la tabla, que le sirvió para ganar un boleto a la Copa Sudamericana y dejar sin cupo internacional a Colo Colo.

