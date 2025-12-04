El Campeonato Nacional está a tan solo una fecha de llegar a su gran final, donde Cobresal estaría, por el momento, logrando la clasificación a Copa Sudamericana y, pensando ya en lo que será la próxima temporada, el club podría perder a una de sus grandes figuras: César Munder.

El jugador aún no renueva con los Mineros y en conversación con Daniel Arrieta reveló que aún no hay claridad sobre su futuro.

“Está terminando el año y no sé si fue mi último partido acá en El Salvador. Termino contrato y después habrá tiempo para que se encarguen mis representantes. Quiero terminar bien este año y definir lo que venga para el futuro”, señaló tras el triunfo frente a Colo Colo.

El club que iría a la carga por César Munder

Según revela el periodista deportivo Renzo Luvecce, el jugador está en el radar de este club que tiene grandes chances de clasificar a Copa Sudamericana.

“Me cuentan que el extremo de 25 años interesa bastante en Audax Italiano para reforzar el ataque de cara al 2026“.

Añadiendo que a pesar de que los mineros quieren retener al jugador, las posibilidades de que salgan son altas, donde señala que Gustavo Huerta quiere contar con él para el 2026.

“El DT quiere que siga y la dirigencia hará el esfuerzo aunque desde el entorno del jugador creen que es ciclo cumplido su estadía en la ciudad del Salvador”, señaló.

El jugador finaliza a fin de año su contrato con Cobresal/Photosport

El importante triunfo contra Colo Colo

El jugador anotó dos goles en uno de los partidos más importantes de la temporada frente a Colo Colo, ya que ambas escuadras compiten codo a codo por un cupo a Copa Sudamericana.

El partido terminó con un contundente 3 a 0 que acercó a los mineros a la copa internacional, donde Munder anotó en dos oportunidades, abriendo el marcador y cerrando en el encuentro en el minuto 50.

“Era un partido vital por lo que es el rival, lo que nos jugamos. Tiene una trascendencia muy fuerte y sobre todo para nosotros, que veníamos de dos derrotas al hilo con rivales de la parte baja”.

“Sabíamos que iba a ser un partido bisagra, porque al final nos estamos jugando el cupo a Sudamericana”, señaló postpartido durante la transmisión de TNT Sports.

Añadiendo que buscaron un planteamiento parecido al que hicieron durante el partido contra Iquique. “Lamentablemente, allá no se nos dio y acá estuvimos finos, generamos mucho y las supimos aprovechar. Es un rival de mucha jerarquía y jugamos el partido como tal”, puntualizó.