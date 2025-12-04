En Unión Española siguen procesando lo que fue la verdadera tragedia que fue perder la categoría en este 2025. A una fecha del término de la Liga de Primera los hispanos ya son oficialmente un equipo de B, una dura realidad para uno de los clubes con más tradición del fútbol chileno.

Por lo mismo, en este tipo de instancias se requiere de toda la ayuda necesaria para hacer lo más corto posible el andar de los de Independencia en nuestra división de plata. Y ojo, que ya hay varios interesados en ser parte de la “Operación Retorno” para el 2026.

Apenas pasaron algunas horas tras consumado el descenso para que emblemáticos ex jugadores hispanos como Patricio Rubio y Emiliano Vecchio dejarán en claro sus intenciones de ayudar a Unión. Además, el máximo referente del actual plantel avió que quiere seguir en el equipo.

Los tres históricos de Unión Española que se ofrecen para jugar en la Primera B

Fue Patricio Rubio uno de los primeros en reaccionar. El actual delantero de Ñublense escribió en su Instagram personal que “cuando estaba comenzado y logramos cosas hermosas. Hoy verte descender me parte el corazón, una tremenda tristeza. Espero volverte a ver donde te mereces y acá siempre tendrán a un hincha más. Lo que necesiten acá estaré siempre para dar una mano”.

Patricio Rubio fue uno de los primeros en ofrecer su ayuda a Unión Española de cara al 2026 en la Primera B. | Foto: Photosport.

Por el lado de Vecchio, el volante aseguró también en sus redes personales que “estamos siempre con disposición para ayudar y devolver a Unión Española al lugar que se merece. Quiero mandar un beso y fuerza, estaremos por Chile y si Dios quiere el año que viene estaremos ayudando a nuestra amada Unión Española; fuerza hispanos”.

Para cerrar está el caso de Pablo Aránguiz, el capitán y referente del plantel 2025 que perdió la categoría. El formado en casa tiene vínculo vigente y aseguró que “Unión me dio la posibilidad de volver cuando en otros equipos no lo estaba pasando bien. Si el otro año sigo en el club, que por contrato es así, no pongan en duda que voy a dar el todo para volver con Unión a donde debe estar”.

Cabe recordar que Unión Española deberá armar un plantel casi desde cero para el 2026. Jugadores como Simón Ramírez, Agustín Nadruz, Ignacio Núñez, Brayan Carvallo, Cristián Insaurralde, Fernando Ovelar, Renato Huerta, Franco Ratotti, Martín Parra, Matías Marín, Fabricio Formiliano y Bianneider Tamayo terminan contrato, lo que obliga a una renovación total en el equipo.