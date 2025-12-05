Es tendencia:
Mercado

Fue seleccionado Sub 17, debutó en Santiago Wanderers y ahora se va a gigante de Brasil

Diego Molina se sumará a las filas de Gremio con la opción de sumarse al cuadro tricolor.

Por Felipe Pavez Farías

Diego Molina busca nuevos horizontes en Brasil
Un importante proyecto del fútbol chileno emigra en busca de nuevas oportunidades. En esta ocasión una de las joyas de Santiago Wanderers como Diego Molina que deja el puerto de Valparaíso para sumarse a las filas de Gremio. 

El jugador que está desde los siete años en Santiago Wanderers, debutó en este 2025 en el decano y sumó minutos en la Copa Chile. También aportó a la regla del sub 21 por el artículo 31 en cada ocasión que estuvo como seleccionado por la Sub 17. 

Su irrupción justamente se marcó vistiendo la camiseta de la Roja en el Sudamericano de la categoría que se disputó en Colombia. Chile terminó cuarto y Molina fue uno de los puntos altos. Pese a no quedar en la lista final que disputó el Mundial en Qatar, sus métricas llamaron la atención en Gremio.

El desafío de Digo Molina en Brasil

Por su gran rendimiento con el balón y despliegue en la cancha, ahora el cuadro tricolor sumará al volante en un periodo de intercambio. Según detalla el Correio do Poco, está medida es para probar al jugador y se extenderá hasta el 20 de diciembre. 

“Esto es parte de una iniciativa del Gremio para analizar a más atletas, especialmente a los de otras nacionalidades”, detalla el medio citado. De está forma se ponen todas las fichas en el volante. 

Por lo que dependiendo de su rendimiento, no se descarta una extensión de su estadía y hasta una posible compra del joven jugador nacido en Quilpué. 

