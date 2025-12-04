La temporada 2026 ya está llegando a su fin y con ello llega los movimientos del mercado, entre ellos importantes salidas. Santiago Wanderers ya está planificando lo que será el próximo año y un jugador ya anunció que no seguirá en el equipo.

A través de sus redes sociales, Víctor González Chang anunció que su paso por el club llegó a su fin. “Se terminó la temporada, agradecer nada más a la gente del club, compañeros, utileros, kines, CT e hinchas que siempre conmigo tuvieron buenas palabras y apoyo”.

“Me voy tranquilo porque me entregué al máximo siempre, ahora descansar y la próxima temporada donde toque a darlo todo”, añadió.

El futuro de Santiago Wanderers

El equipo quedó fuera de la Liguilla Acenso tras caer contra Cobreloa, por lo que deberá jugar la próxima temporada nuevamente en Primera B, lo que traerá grandes cambios.

Los caturros buscarán nuevo DT para el próximo año, donde nombres como Mario Salas y Emiliano Astorga sonaron con fuerza y, ahora, en las últimas horas se sumó un nuevo candidato.

“Santiago Wanderers inició contactos con Francisco Palladino (42) para que vuelva a la banca caturra. El DT llegó a la final del Ascenso 2023 con el Decano. Hay conversaciones formales. Su último club fue U. San Felipe”, señaló el periodista Rodrigo Arellano.

A esto se suma que 18 jugadores terminaron su contrato con el “Décano”, entre ellos: Víctor Espinoza, Leandro Navarro, Diego Torres, Joaquín Pereyra, Josepablo Monreal, John Valladares, Bayron Martínez, Franco Cubillos, Axel Herrera, Enzo Gutiérrez, Juan Ignacio Duma, John Salas, Víctor González Chang, Maximiliano Cuadra, Jorge Paul Gatica, Ethan Espinoza, Marcos Velásquez y Raúl Olivares.