Universidad de Chile emprendió viaje hasta el norte del país, donde en la jornada del sábado chocará ante Deportes Iquique, por la última fecha de la Liga de Primera 2025.

Será el último partido del técnico Gustavo Álvarez al mando de los azules, donde hubo una situación que llamó la atención en el aeropuerto en la comuna de Pudahuel.

Fue en radio Cooperativa donde explicaron una situación con el técnico argentino, mientras era requerido por los hinchas de la U para tomarle fotografías o pedirle saludos.

Según el medio citado, el argentino guardó distancia al cariño de los fanáticos que los fueron a despedir al aeropuerto, en algo inusual en su paso por el equipo bullanguero.

Gustavo Álvarez marco distancia con los hinchas de la U antes de su despedida. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué pasó con Gustavo Álvarez y los hinchas de la U?

Gustavo Álvarez optó por marcar distancia para su último partido como entrenador de Universidad de Chile, algo que se pudo ver en el aeropuerto previo al viaje a Iquique.

El técnico llegó con toda la delegación, pero rápidamente ingresó a la zona de los vuelos nacionales, sin detenerse, según la versión del citado medio.

“Le pedían autógrafos, saludos, firmar camisetas y naca la pirinaca. Pasó raudo hacia la entrada nacional, viviendo sus últimos días como entrenador de la U, más allá de que va a vivir su último partido”, explicaron.