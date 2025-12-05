Universidad de Chile viajó hasta el norte del país, donde en la jornada del sábado disputará la fecha 30 de la Liga de Primera 2025, cuando enfrente a Deportes Iquique en el estadio Tierra de Campeones.

Por lo mismo, el plantel azul viajó en avión para el último partido de la temporada de los azules, donde sorprendió que no apareció un jugador que, incluso, termina contrato.

Nicolás Guerra pasó de ser titular indiscutido, por ejemplo, en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 ante Lanús, a no ser considerado en los últimos partidos donde, incluso, no viajó.

Esto marca una triste despedida del delantero del club que lo formó, ya que termina contrato con la U y no está presupuestado que siga en el equipo la próxima temporada.

Nicolas Guerra termina contrato con la U y no seguirá en el club. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Qué pasó con Nicolás Guerra en U de Chile?

Así lo detalló radio Cooperativa donde explicaron que en la delegación que viajó hasta el norte del país para enfrentar a Deportes Iquique, no iba Nicolás Guerra junto a sus compañeros.

El delantero incluso no se movió de la banca de suplentes los dos últimos partidos, ante O’Higgins y Coquimbo Unido, por lo que ya se veía venir su destino.

En ese sentido, Guerra no fue citado para jugar ante Deportes Iquique, lo que marca el adiós de Universidad de Chile por segunda vez en su carrera, por lo que ahora busca equipo.

Por lo mismo, se espera que el goleador pueda firmar un acuerdo en el extranjero, un sueño que venía persiguiendo hace mucho tiempo, en un salto para su carrera.

