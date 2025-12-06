Pronósticos Real Madrid vs Celta de Vigo: Kylian Mbappé va por su gol 70 con el Merengue

RedGol te ofrece los mejores pronósticos deportivos para apostar en Real Madrid vs Celta de Vigo por la jornada 15 de la liga española.

Real Madrid recibirá a Celta de Vigo en la fecha 15 de LaLiga, buscando tres puntos más para continuar persiguiendo al líder, el FC Barcelona. El que comanda a los de Xabi Alonso dentro del campo es Kylian Mbappé, que participó de los ocho goles que marcó su equipo en los últimos tres partidos.

El delantero francés es una pesadilla para todas las defensas, sin importar competición ni instancia, y ya está a una sola conquista de alcanzar las 70 con la camiseta del elenco madrileño.

En la previa de este juego, nuestro especialista te brinda los tres mejores pronósticos para que contempels antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Real Madrid vs Celta de Vigo

Anotará dos o más goles: Kylian Mbappé 2.75 Tiros de esquina: Menos de 9.5 2.10 Remates a puerta de Pablo Durán: Más de 0.5 1.83

Mbappé está a un gol de los 70 con el Real Madrid

Kylian Mbappé acapara todos los flashes esta temporada: participó en los últimos ocho goles de su equipo durante sus tres partidos más recientes. Firmó un póker ante Olympiacos en la Champions League, sumó otro tanto frente al Girona y aportó un doblete más una asistencia contra el Athletic Club.

En tres de sus últimos cinco compromisos, entre club y selección, anotó al menos dos goles. Ya acumula 25 tantos en 20 apariciones con el Merengue en esta campaña y está a solo uno de alcanzar los 70 desde su llegada al club.

Anotará dos o más goles: Kylian Mbappé – 2.75 en bet365

Pocos córners en Real Madrid – Celta de Vigo

En cinco de los seis encuentros del Merengue como local, y en cinco de los seis del cuadro de Vigo en condición de visitante, las estadísticas reflejaron menos de 10 saques de esquina entre ambos equipos.

Tiros de esquina: Menos de 9.5 – 2.10 en bet365

Una de las figuras de Celta: Pablo Durán

Pablo Durán lleva cinco goles esta temporada con Celta de Vigo: dos en la liga y tres en la Europa League. El delantero de 24 años remató al arco al menos una vez en ocho de sus últimos nueve encuentros, contando todas las competencias.

Remates a puerta de Pablo Durán: Más de 0.5 – 1.83 en bet365

Cuotas en Real Madrid vs Celta de Vigo

Real Madrid vs Celta de Vigo: últimos partidos