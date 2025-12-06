“Fue mi último partido”: Coquimbo Unido sufre primera baja para la Copa Libertadores

Coquimbo Unido cerró a lo grande la Liga de Primera. El campeón del fútbol chileno superó por 4-2 a Unión Española y conquistó su triunfo 23 en este 2025. El aurinegro alcanzó 75 unidades y le sacó 17 puntos de ventaja a Universidad Católica.

Sin embargo, la alegría del “Barbón” se cortó repentinamente ya que este sábado se confirmó la salida de uno de sus máximos referentes y pieza fundamental en la conquista del primer título de la institución. Esto tiene relación con Matías Palavecino y que por acumulación de tarjetas no pudo estar ante los hispanos.

ver también “Estupideces… Basta de mentir”: el “Mono” Sánchez estalla tras su lejana renovación en Coquimbo

El volante creativo confirmó los rumores que se venían multiplicando en las últimas semanas. El “10” deja el puerto en busca de nuevos horizontes. “Hay sensaciones encontradas. Fue un año increíble. Sabemos que muchos no vamos a seguir, eso duele. Contra la U fue mi último partido”, confesó a MiradioLS antes de retirarse del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

“Agradezco el cariño de la gente, esto es un hasta pronto porque estoy seguro que volveré”, enfatizó el jugador que es candidato a ser la gran figura del 2025 en la gala Crack de TNT Sports.

Las bajas de Coquimbo Unido

De está forma, Matías Palavecino es la primera gran baja que sufre Coquimbo Unido para el 2026. Por lo que pierde una pieza clave para la Copa Libertadores.

Palavecino prometió volver a Coquimbo Unido

Publicidad

Publicidad

Cabe consignar que esto se suma a Esteban González que también saldrá del club rumbo al Querétaro de México. A la lista de posibles salidas se suman el “Mono” Sánchez, Cristián Zavala, Cecilio Waterman y Bruno Cabrera.