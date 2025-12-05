Pese al histórico título, hay incertidumbre en la interna de Coquimbo Unido. Uno de los referentes y figuras del plantel dijo públicamente que aún no sabe de renovaciones y le tiró la pelota a la dirigencia: se trata de Diego Sánchez.

“Yo termino contrato y, al parecer, no quieren renovación. No sé, eso tienen que preguntárselo a la gente de arriba… Es un tema que me preocupa a futuro, pero si no hay noticias tengo que fijarme en lo que hay”, dijo a LUN.

Pero tras cartón, trascendió que el factor económico sería la piedra de tope para seguir en los piratas. Según informó El Deportivo, “Sánchez espera llegar a una suma alrededor que se acerca al doble de lo que recibe en su contrato vigente”.

Diego Sánchez sale al paso de los rumores en Coquimbo

Siempre alegre y dicharachero, esta vez Diego “Mono” Sánchez se mostró furioso en redes sociales tras publicarse la información de que pediría una elevada suma de dinero para renovar.

La reciente cena del plantel campeón

“Basta de mentir… Qué manera de leer estupideces”, tecleó el carismático arquero, con clara alusión a su supuesta exigencia para seguir vistiendo la camiseta pirata.

Publicidad

Publicidad

Según la citada fuente que reveló la traba para renovar, “existen diferencias abismales en el actual salario del meta y sus pretensiones para conseguir la prolongación”.

ver también Mono Sánchez tira palitos con Coquimbo Unido tras empate vs U de Chile: “Aunque les molesten las fotos con la copa…”

“Sánchez tiene un sueldo cercano a los 9 mil dólares mensuales, cifra que está un poco más sobre la media del plantel de los coquimbanos”, cerró el medio, en una larga teleserie sobre el futuro del portero campeón con Coquimbo.

La furia del portero coquimbano:

Publicidad