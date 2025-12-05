Tras cuatro años siendo goleador y referente del club, se confirmó que Ñublense le dice adiós a Patricio Rubio y el talentoso jugador busca equipo. Y mientras los hinchas estallaron por la noticia, el artillero salió al paso.

Con el fin de poner término a las especulaciones, el ex Unión Española y U de Chile publicó una emotiva carta en sus redes sociales. Ahí se despidió de los hinchas y aclaró las razones de su adiós.

“Mis diablos rojos, esta carta es para ustedes: Estos 4 años junto a ustedes han sido los más lindos de mi carrera, hemos pasado momentos buenos, malos y momentos históricos”, partió diciendo.

Patricio Rubio cuenta la verdad de su salida en Ñublense

Patricio Rubio publicó una extensa carta en sus redes sociales, donde tras agradecer el apoyo de los hinchas de Ñublense, dijo sin tapujos cuál fue la razón de su adiós.

Rubio en uno de sus tantos goles este año /Photosport

“Bueno, mi meta era retirarme de acá con ustedes.. Pero esto es algo que se escapa de mis manos, me voy con mucha tristeza, con una pena tremenda.

Aquí formé familia, amigos y a ustedes, mi hinchada”, explicó.

Por eso, el querido delantero quiso enfocarse en el cariño de la fanaticada chillaneja al momento de partir, diciendo que “siempre estarán en mi corazón, estoy muy agradecido de la hinchada y ya sumaron un hincha más a sus filas”.

“Espero este domingo nos podamos despedir con un triunfo y con el cariño de ustedes. Muchas gracias por todo, los amo y hasta siempre”, cerró el delantero, que no fue renovado por la dirigencia encabezada por Sergio Gioino.