A sus 36 años, Patricio Rubio está más vigente que nunca y sigue siendo la gran carta ofensiva de Ñublense. El delantero ha jugado 25 duelos este año, despachando seis tantos, en una larga aventura con el club, que inició en 2022.

Pero un repentino vuelco sacudió el futuro deportivo del ex U de Chile, ya que desde el sur avisaron novedades. Y la sorpresa caló hondo en los hinchas chillanejos, ya que el futuro de su referente está cada vez más lejos de Ñublense.

Tal cual. Justo en la semana en que el Pato Rubio le mandó un mensaje a Unión Española, con un posible remember en la Primera B, desde Chillán salió humo blanco con su futuro. Ahí, todo apunta a que se acabó su ciclo con el equipo.

¿Se va Patricio Rubio de Ñublense?

Patricio Rubio no seguirá siendo jugador de Ñublense con miras a la temporada 2026. Así lo avisaron desde el interior del club, en información entregada por el medio Rincón del Rojo.

Rubio jugando este año por los rojos /Photosport

“No continuará (Rubio) en la institución para la próxima temporada. El jugador no sería considerado por el objetivo de disminuir la edad promedio del plantel”, informó la citada fuente.

Por ello, el impacto rápidamente remeció en Santa Laura, donde ven con buenos ojos un último baile del goleador con el equipo que supo ser campeón en 2013. Al menos el deseo del jugador está, tal como lo dejó en claro en redes sociales.

Patricio Rubio cierra un ciclo en Ñublense tras cuatro temporadas en la institución. Ahí logró importantes objetivos, tales como jugar Copa Libertadores, Copa Sudamericana, subcampeonato nacional y subcampeonato en Copa Chile.