Alerta en U Católica: dos equipos del Brasileirao se pelean a su gran figura en el mercado

Se comienza a mover el mercado de fichajes en el fútbol chileno, donde a una semana del término de la Liga de Primera las grúas hacen de las suyas. Ahí, U Católica podría perder a uno de sus pilares en defensa.

Se trata de Daniel González, un indiscutido como central para Daniel Garnero, quien lleva años consolidado en el equipo. El formado en Santiago Wanderers apuntaba a seguir su ciclo en San Carlos de Apoquindo, pero un vuelco desde Brasil busca cambiar sus planes.

Así lo dejaron en claro en el medio Cooperativa, donde el reporte cruzado alertó a los hinchas de la franja. Si en un inicio era un popular elenco de Río de Janeiro el que iba por su carta, ahora se sumó otro conocido equipo rumbo a su fichaje.

Ojo, U Católica: los equipos que van por Daniel González

Daniel González podría estar viviendo sus últimas horas en U Católica. Desde el Brasileirao arremeten dos potentes equipos en su fichaje, siendo uno de ellos uno que sabe de chilenos.

Daniel González y su incierto futuro en la UC /Photosport

“Ojo con el Dani González. Ya habíamos dicho que estaba el interés del Vasco da Gama, pero también aparcee el Athletico Paranaense, que volvió a Primera División este año”, reportó el citado medio.

Publicidad

Publicidad

Justamente, la información apunta a que el ex elenco de Arturo Vidal busca rejuvenecer su línea de centrales. Por ello, González es el elegido, aunque deberán pujar con Vasco da Gama (donde milita Jean Meneses) y la propia UC.

ver también Fin de la teleserie: Gary Medel se queda en Universidad Católica para 2026

Además, el caso de Eduard Bello también es incierto en el Claro Arena. Según el reporte, “U Católica ha manifestado el interes de renovar el préstamo, pero el Barcelona de Guayaquil, dueño de su pase, quiere verlo en su pretemporada”.