Un nuevo mercado de pases está por comenzar y con ello también llegan los rumores sobre los cambios que vivirán los distintos equipos para la próxima temporada, entre ellos Universidad Católica, donde se hablaba que Daniel González, una de sus figuras, podría partir.

Los dirigidos por Daniel Garnero marchan en el segundo lugar de la tabla de posiciones, lo que de terminar así les da la clasificación a fase de grupos de Copa Libertadores, pero todo se definirá en las últimas fechas de la Liga de Primera.

En ese contexto, el defensor respondió a los medios y se refirió al presente de los Cruzados y de él en la institución.

Daniel Gonzáles habla de su presente en U Católica

González renovó con la UC hasta finales del 2026 y señaló que está enfocado en el futuro junto con la escuadra, pero también confirma que le gustaría dar el sueldo a una nueva liga fuera de Chile.

“Tengo contrato hasta diciembre del próximo año, en algún momento me gustaría seguir creciendo y salir a otra liga, pero estoy enfocado acá en Católica, Me siento en casa, es un club que le tengo mucho cariño”, señaló el jugador en una conferencia de prensa.

“Hasta el momento vivo el presente, estoy acá y nos quedan tres finales. Me gustaría que Católica volviera a competir internacionalmente. Estoy enfocado en el presente”.

Daniel Gonzáles habló del presente de la UC/Photosport

Asimismo, el jugador de 23 años destacó su posicionamiento en el equipo. “Fui creciendo con la ayuda del cuerpo técnico y de mis compañeros. Siempre digo que el que más me ha ayudado es Eugenio Mena, que me ha mantenido con los pies sobre la tierra, enfocado, y siempre se lo he agradecido”.

Añadiendo que ha logrado afianzarse harto en la oncena titular. “Eso es en base al trabajo. He tratado de demostrar que puedo ayudar al equipo. Siento que aún tengo mucho por entregar, todavía soy un jugador joven y espero seguir entregando esa confianza al equipo, que es fundamental”.

