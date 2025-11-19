La millonaria multa que debe pagar Michael Clark según lo que estableció la CMF por sus ilícitos financieros tienen muy agitadas las aguas en Universidad de Chile, pues el presidente de Azul Azul quedó en el ojo del huracán.

Uno que le pasó la cuenta al dirigente tras esta resolución es Cristóbal Campos, que fue despedido del elenco en el que se formó tras una acusación de violencia intrafamiliar. Y en su Instagram disparó contra Clark tras lo ocurrido en las últimas horas.

Los descargos de Cristóbal Campos contra Clark

“El mismo payaso que me sacó del club, que me echó a través de una llamada, sin saber nada y excusándose para sacarme del club hasta el día de hoy sin dar la cara”, comenzó señalando el ex arquero de U. de Chile.

Continuó señalando que “sin esperar la resolución de un juez, (vendido de FF -Fernando Felicevich-) el mismo que me dejó sin nada teniendo aún un año de contrato”.

Cristóbal Campos hizo sus descargos sobre Michael Clark

Luego Campos siguió con sus descargos. “El mismo que en las malas del club nos dejó tirados y querías tenerme un año corriendo fuera de la cancha como (Leandro Cañete)”, señala el deportista.

Incluso le enrostra que le gusta hablar mal de Colo Colo para ganar popularidad entre los hinchas de U de Chile. “El que ahora levanta una copa y se vende con la gente, hasta tirándole mierda a las otras instituciones“, señala.

“Supieran los que te conocemos que no tienes conocimiento de los que es fútbol, solo un aficionado de camisa y corbata del rugby. Un títere más de los que ya sabemos”, manifiesta Campos con emoticones de dinero.

El mensaje de Campos en su Instagram

Cierra su mensaje indicando “cuando se hace el mal no puedes tapar el sol con un dedo inepto” y le regala un último emoticon, esta vez de payaso.