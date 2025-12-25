El mercado de pases está en constante movimiento y así como llegan jugadores, otros se van. Es el caso de Santiago Wanderers, club que ve despedirse a Juan Ignacio Duma.

Los Caturros año a año buscan el regreso a Primera División, pero no han sido capaces de lograr ese objetivo desde su descenso en el 2021. En la última campaña alcanzaron a meterse en la Liguilla, pero fueron eliminados en cuartos de final por Cobreloa.

El adiós de Duma

Luego de finalizar la temporada, Santiago Wanderers ha comenzado a sentar las bases de lo que será el 2026. De esta manera, confirmaron el regreso de Francisco Palladino a la banca del club. Claro que la dirección contraria toma una de las figuras del equipo.

Juan Ignacio Duma, una de las estrellas de los Caturros, anunció su partida. El atacante argentino escribió un sentido mensaje en redes sociales, donde le dijo adiós a los hinchas porteños. La gran mayoría lamentó su adiós del club.

“Después de tres años en esta institución, llega el momento de despedirme. No es fácil poner en palabras todo lo vivido, porque fueron años intensos, de aprendizaje, de crecimiento y de momentos que voy a llevar conmigo para siempre. Durante este tiempo me entregué al 100%, con compromiso y respeto por esta camiseta”, indicó Duma.

“Mis intenciones siempre fueron quedarme y seguir defendiéndola al menos un año más, pero lamentablemente hoy los caminos se separan. Este último año no fue sencillo. Pasé por dos lesiones complicadas que me pusieron a prueba, y aunque no pude jugar todo lo que hubiera querido, hasta el último minuto lo intenté“, explicó el atacante, que en 2025 jugó 19 partidos y anotó 7 goles.

Si bien el delantero de 32 años no detalló por qué no se dio su renovación, solo tuvo buenas palabras para los hinchas de Santiago Wanderers y las institución. El ex Universidad de Chile estuvo desde 2023 en Valparaíso, jugando 88 partidos y anotando 26 goles.

“Quiero agradecer profundamente al club, a mis compañeros, a cada trabajador de la institución y, muy especialmente, a la gente. Gracias Decano por el cariño inmenso que nos entregaron durante todo este tiempo, tanto a mí como a mi familia. Estaremos eternamente agradecidos“, cerró Juan Ignacio Duma.