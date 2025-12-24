Histórico de Francia 98 chocho con sus dos hijos en Santiago Wanderers: “Linda revancha”

Santiago Wanderers se empieza a armar para el 2026 y conseguir el anhelado ascenso a la Liga de Primera. Por lo mismo, el cuadro caturro confirmó el retorno de Francisco Palladino para comandar al plantel.

Pero esa no fue la única sorpresa ya que además se confirmaron dos fichajes más que importantes para el decano. Esto tiene relación con la llegada de Martín y Cristóbal Villarroel, los hijos del histórico futbolista nacional que disputó el Mundial de Francia 1998.

Situación que abordó en exclusiva Moisés Villarroel en conversación con Redgol. El experimentado jugador entregó sus sensaciones sobre la llegada de sus retoños al club de sus amores.

“Estoy muy contento. Martín tiene una linda revancha y Cristóbal también es formado en el club. Por lo que tiene la ilusión de demostrar en cancha”, recalcó el futbolista más chocho que nunca.

Sin embargo, el apodado “Tío Moisés” enfatizó que la llegada de sus hijos no es por pituto y reveló sus dotes dentro de la cancha para ser opción en el equipo de Palladino. “Martín, el mayor, es volante de contención centralizado. Es de esos jugadores que se han perdido como Jorge Ormeño o Kalule Meléndez. Son de los que dan equilibrio y mantienen el orden. Son bravos en la marca y tiene buen pie”, detalló a Redgol.

Moisés Villarroel junto con sus hijos Cristóbal y Martín en su llegada a Santiago Wanderers

“Cristóbal es volante de salida. Se formó como diez, pero ha ido jugando de todas las posiciones. Ahora es más ocho. Tiene buena técnica y buena pegada. Incluso podrían jugar juntos”, complementó Moisés.

¿Qué refuerzos tiene Santiago Wanderers?

Además de Martín y Cristóbal Villarroel, Santiago Wanderers suma nombres como Marcos Camarda, y los juveniles Amaro Silva y Vicente Vargas. Por su parte ya renovaron nombres como Leandro Navarro, Raúl Olivares y Jorge Luna.