Santiago Wanderers sabe que el mercado de fichajes en la Primera B podría darles una noticia muy negativa en torno a su capitán. Se trata de un volante uruguayo de 31 años que desde 2021 milita en el Decano, donde es uno de sus referentes.

De hecho, portó la jineta durante la campaña 2025 en la Liga de Ascenso. En el cuadro de Valparaíso ratificaron a un compatriota de Joaquín Pereyra como director técnico. La directiva caturra acordó el retorno del charrúa Francisco Palladino para tomar las riendas del plantel estelar.

Este mediocampista jugó 140 partidos por el cuadro de Valparaíso, pero todo indica que no continuará en Playa Ancha. Así al menos lo informó el periodista Matías Larraín, corresponsal de Cooperativa Deportes, quien dio cuenta de una negociación que tiene Pereyra.

Joaquín Pereyra llegó a Chile en 2021 desde Sud América de Uruguay. (Martin Thomas/Photosport).

“El volante Joaquín Pereyra está a detalles de concretar su arribo a Deportes Iquique”, informó el citado comunicador en X. Y dio a entender que en unas horas habrá una decisión final en torno a la tratativa con los Dragones Celestes, que el año entrante estará de regreso en la Liga de Ascenso.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Mercado de fichajes: Santiago Wanderers se queda con un delantero uruguayo que jugó en España

Capitán de Wanderers a punto de fichar en Iquique para la Primera B 2026

Así las cosas, Santiago Wanderers deberá buscar un nuevo capitán para disputar la Primera B de la temporada venidera, pues todo parece indicar que Deportes Iquique tiene amarrado al Joaco Pereyra, quien también registra un paso por Miramar Misiones.

En los Dragones Celestes quedó confirmada la renovación del DT Rodrigo Guerrero, además de la permanencia del histórico goleador Álvaro Ramos. Pero hubo otras varias salidas, como la del mediocampista chileno Bryan Soto, quien regresó de su préstamo a Colo Colo.

Bryan Soto festeja el gol que le anotó a Universidad de Chile en el Tierra de Campeones. (Johan Berna/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Otro que emigró en esa zona de la cancha fue el paraguayo Marcos Gómez, quien ya se apersonó en la pretemporada de Olimpia en su país. Y hubo un retorno: el del zaguero argentino Franco Ledesma, quien dejó San Marcos de Arica para volver a la Tierra de Campeones.

Marcos Gómez enfrenta a Javier Altamirano en un duelo entre Iquique y Universidad de Chile. (Alex Diaz/Photosport).

Hay más renovados: el golero Daniel Castillo, el polifuncional volante Diego Orellana y el zaguero central Matías Blázquez, quienes ya confirmaron su presencia en el club durante el 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también ANFP lanza furiosa ofensiva contra Unión e Iquique si van a la Justicia por descensos

Así terminó Deportes Iquique en la tabla de la Liga de Primera 2025

Los Dragones Celestes sólo quedaron por delante de la Unión Española en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025.

Así le fue a Wanderers en la tabla de la Primera B 2025

Santiago Wanderers clasificó a la Liguilla de Ascenso por su lugar en la tabla de la Primera B 2025, aunque se despidió rápidamente de aquel certamen tras caer ante Cobreloa.

Publicidad