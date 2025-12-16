Rangers comienza a preparar lo que será la temporada 2026, tras un duro 2025 donde quedaron en el camino en la fase final de la Liguilla de Primera B, y revelan que un experimentado jugador está en el radar del equipo talquino.

El club buscará la próxima temporada el anhelo de ascender a la división de honor del fútbol chileno y con ello en mente, revelan que el equipo, que seguirá bajo la conducción del DT Erwin Durán, tiene en su radar al jugador uruguayo Joaquín Pereyra.

Según revela el medio PrimeraBChile, el club tiene en su órbita al mediocampista que dejó recientemente Santiago Wanderers y se encuentra como agente libre. “Situación que ha despertado el interés del elenco rojinegro, que busca reforzar su mediocampo con jugadores de experiencia y liderazgo”, señala el medio.

A lo que añaden que “por ahora, no existen negociaciones avanzadas ni una oferta formal, pero el interés es real y el nombre del ex capitán caturro aparece en carpeta de Rangers, que ya comenzó a delinear su plantel para el próximo año”.

Joaquín Pereyra quedó libre tras dejar Santiago Wanderers/Photosport

La carrera de Joaquín Pereyra

El jugador uruguayo de 31 años comenzó su carrera en Miramar Misiones el 20215, para luego pasar por Sud América, ambos de la liga de Uruguay. El 2021 llegó a Santiago Wanderers y tras su desempeño, se convirtió en el capitán del equipo.

A través de sus redes sociales, el jugador se despidió de Wanderers, señalando: “Después de cuatro años y medio me toca despedirme de este hermoso club. Me hubiese encantado que hubiese sido de otra forma, pero a veces las cosas no son como uno quiere”.

“Me entregué por completo, con aciertos y errores pero siempre al 100%. Agradecerle a todos los funcionarios del club que hacen que el día a día sea extraordinario. Agradecerle a cada cuerpo técnico que me tocó porque de cada uno de ellos me llevo lo mejor”, señaló en su publicación.