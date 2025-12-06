Rangers de Talca está viviendo días de bastante convulsión. El cuadro piducano está atravesando un complejo procesos de cambio de dueños, algo que debería quedar zanjado en los próximos días tras el adiós de sus históricos controladores.

Y es que los empresarios José Luis Fernández, vinculado a la familia de PF (Productos Fernández), y Patricio Jaque junto a su hijo Fabián Jaque, propietarios de Mayorista 21, ya no serán más los hombres a cargo de club tras un acuerdo con el empresario Felipe Muñoz.

Justo en medio de este movimiento casi refundacional de Rangers se produjo la oficialización de su entrenador para el 2026, quien tendrá la responsabilidad de llevar nuevamente a los talquinos a la Primera División.

Rangers de Talca tiene nuevo entrenador

Por medio de sus redes sociales, los Rojinegros ratificaron que Erwin Durán será su entrenador para la temporada 2026 en la Primera B, manteniéndolo en el cargo tras su llegada durante el torneo del 2025.

“Estamos felices de anunciar a Erwin Durán Santander, quien es nuestra primera renovación para la temporada 2026. El profe continuará siendo el director técnico de Rangers de Talca”, escribieron los piducanos.

Erwin Durán seguirá como entrenador de Rangers de Talca para el 2026.

Cabe recordar que con la dirección técnica de Durán el cuadro de la Región del Maule logró subir bastante su rendimiento, logrando meterse en los puestos de la liguilla, instancia donde caerían en cuartos de final ante San Marcos de Arica.

Rangers de Talca ya suma once años en la Primera B, ya que su última participación en la máxima categoría del fútbol chileno data del 2014. Esta es la racha de años más larga en la división de plata desde la fundación del club en 1902.