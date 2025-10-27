El fútbol chileno tiene elementos que lo hacen realmente único. En la Primera B se vivió una inusual carrera de corpóreos, la cual llamó la atención de los fanáticos nacionales.

A los torneos nacionales se le pueden cuestionar muchas cosas, menos que no suceden cosas entretenidas. En la categoría de plata del fútbol chileno se dio una de las mejores imágenes del fin de semana, donde reconocidos personajes se enfrentaron en una extraña competencia.

El ganador de la carrera

La Primera B vive un emocionante desenlace, con entretenidas disputas por quedarse con el título, clasificar a la Liguilla de Ascenso o simplemente salvar la categoría. Hay mucha tensión en el aire.

Rangers de Talca recibió a Deportes Concepción en el Estadio Bicentenario Iván Azocar. Ambos equipos están en la lucha por ir a la Liguilla que entrega el segundo pasaje a la Primera División del fútbol chileno. Para suavizar el ambiente, los Piducanos organizaron una curiosa competencia.

En Talca, no hallaron nada mejor que hacer una carrera de corpóreos. Sí, de divertidos personajes que acompañan los partidos de local de Rangers. Una batalla que rápidamente se volvió viral entre los seguidores de la Chilean Championship.

En la pista atlética del Bicentenario Iván Azocar se enfrentaron Teletín, Maulito, Ganchito, Pocho y el legendario Señor PF. Una carrera que entretuvo a los hinchas que llegaron al recinto deportivo y que dejó a un vencedor.

Pocho, mascota de Rangers, le ganó en la recta final al Señor PF y se quedó con el triunfo en Talca. En la cancha, los Piducanos también festejaron la victoria por 1-0 ante Concepción y lograron la clasificación a la Liguilla de Ascenso restando una fecha para el fin de la temporada regular. En una de esas, la carrera de corpóreos se vuelve cábala.