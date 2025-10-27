Los partidos de Primera B siempre dejan momentos épicos y esta vez, uno de ellos ocurrió tras el pitazo final. ¿Qué pasó? Fuerte encontrón entre entrenador y jugador rival durante el Rangers vs Deportes Concepción.

Es que con los piducanos llevándose el trabado partido por 1-0 a 20 minutos del final, la polémica corrió por parte del jugador local Felipe Barrientos. El piducano terminó expulsado en polémica gresca en Talca.

Fue así que tras el partido, el DT penquista arremetió contra el rojinegro y a la salida de camarines lo fue a buscar. Furioso por el accionar del jugador, Patricio Almendra no se guardó nada para defender a su equipo.

Video: así fue el round del Rangers vs Concepción

Patricio Almendra se devolvió a la subida del bus para encarar a Felipe Barrientos, jugador de Rangers. El DT de Deportes Concepción acusó burlas a su equipo luego de ganarles el partido.

¿Y por qué te burlai de los compañeros? Esta hue… da vueltas, el día que me mencionen tu nombre, yo te voy a decir ‘chao, ese cul… no'”, partió amenazando el entrenador lila.

Siguiendo con su furioso descargo, el Pato Almendra se las cantó clarita a Barrientos diciéndole que “viste que da vueltas, estai lleno de plata, no sabía yo, cag…”.

Rangers ya se encuentra clasificado a la Liguilla del Ascenso en Primera B. Por su parte, Deportes Concepción supera por un punto a San Luis de Quillota en la lucha por el último cupo. Los lilas reciben a San Felipe en la última fecha.