La Primera B está del terror de cara a la última fecha. Es que Deportes Copiapó y U. de Concepción llegan igualados en la cima de la tabla, y juegan entre ellos ahora para definir al campeón y ascendido al fútbol grande.

Ambos elencos alistan la Súper Final programada para el sábado 1 de noviembre, a las 16:00 horas en el Luis Valenzuela Hermosilla. Precisamente, el equipo de Hernán Caputto tiene preparada una fiesta ante su gente.

Pero iniciada la semana, la polémica se tomó el partido, con fuerte reclamo de hinchas penquistas acusando exclusión a su equipo. Eso, porque mediante redes sociales, el León de Atacama anunció controvertida medida en la Primera B.

Polémica por público en Copiapó vs U de Conce

Deportes Copiapó quiere llenar su estadio con miras al duelo donde definirá al campeón y ascendido a la Liga de Primera. Eso sí, en su publicación avisaron que no venderán entradas a la hinchada de U de Concepción, que también puede coronarse.

Si bien en el club atacameño no se han vuelto a pronunciar sobre su decisión, en el Campanil están furiosos por no poder ver a su equipo en vital partido. U de Concepción figura en Primera B desde todo el 2021.

“Solicitamos formalmente que s enos entreguen los antecedentes que fundamentan la toma de esta decisión en Copiapó e instamos ranto a la ANFP, Delegación y el club local revertir esta injusta decisión”, se quejaron en un comunicado.

En caso de que haya empate en el norte, los equipos nuevamente se volverían a enfrentar en una nueva Súper Final en estadio neutro. Eso, porque la diferencia de goles no corre si tienen los mismos puntos al final de torneo.

Así respondió UdeC:

