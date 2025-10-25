Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Tiene una visión más internacional”: confirman el futuro de Humberto Suazo tras retirarse del fútbol

El icónico artillero nacional seguirá ligado a su pasión, pero desde otra vereda. Su ex DT dio luces de la nueva pega que lo espera.

Por Nelson Martinez

Humberto Suazo dijo adiós entre lágrimas del fútbol.
© RAUL ZAMORA/PHOTOSPORTHumberto Suazo dijo adiós entre lágrimas del fútbol.

Junto a su familia, ovacionado por todo el estadio y entre lágrimas, Humberto Suazo colgó los botines definitivamente. El “hombre venido del planeta Gol” no va más como jugador y dijo adiós en San Luis de Quillota.

“Estoy muy agradecido por el respeto, por el cariño y por los momentos que vivimos juntos. Hoy empieza una nueva etapa que enfrentaré con mucha ilusión, aportando toda mi experiencia en el fútbol”, dijo Chupete en sus redes sociales.

Justamente, hubo especulaciones sobre qué sería del icónico goleador nacional tras dejar la actividad. Y desde Quillota, se supo todo y ya hay pega confirmada para el eterno artillero de la Roja y Colo Colo.

Humberto Suazo tiene definido su próximo paso

Ya como ex jugador tras el pitazo final entre San Luis y San Marcos de Arica, el DT quillotano, Fernando Guajardo, habló de la interna sobre los últimos días de Humberto Suazo. Ahí, dejó en claro qué viene para el querido goleador.

Chupete y su familia en el homenaje /Photosport

Chupete y su familia en el homenaje /Photosport

“Es un ídolo para nosotros y lo respetamos como tal, un tipo súper humilde que quiere cooperar siempre. Nos deja, pero nos va a quedar apoyando dentro del cuerpo técnico, lo vamos a perder en la cancha, pero lo ganaremos en el cuerpo técnico”, avisó el entrenador.

Publicidad

En ese sentido, el actual estratega de los canarios avisó que Chupete ya vivía como DT estos últimos partidos. En ese sentido, recalcó que “lo veo muy feliz, compenetrado, estudioso como DT porque ya lo es, nos ha aportado mucho”.

El último duelo profesional de Suazo /Photosport

El último duelo profesional de Suazo /Photosport

“Nos apoya en temas estratégicos y tácticos, tiene una visión más internacional. Nos hemos apoyado en él y nos da un alza en el equipo de pelear hasta el último la posibilidad de clasificar (a la liguilla del ascenso).

Publicidad
Lee también
"Suazo me apoyó en los peores momentos de mi carrera"
Chile

"Suazo me apoyó en los peores momentos de mi carrera"

Casi se va a los combos con Chupete y ahora lo aplaude en su retiro
Chile

Casi se va a los combos con Chupete y ahora lo aplaude en su retiro

"Más habitantes del...": Matías emociona a Chupete Suazo en su adiós
Chile

"Más habitantes del...": Matías emociona a Chupete Suazo en su adiós

Pronósticos Unión La Calera vs Ñublense: ¿quién romperá la paridad en la mitad de la tabla?
Apuestas

Pronósticos Unión La Calera vs Ñublense: ¿quién romperá la paridad en la mitad de la tabla?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo