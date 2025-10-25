Junto a su familia, ovacionado por todo el estadio y entre lágrimas, Humberto Suazo colgó los botines definitivamente. El “hombre venido del planeta Gol” no va más como jugador y dijo adiós en San Luis de Quillota.

“Estoy muy agradecido por el respeto, por el cariño y por los momentos que vivimos juntos. Hoy empieza una nueva etapa que enfrentaré con mucha ilusión, aportando toda mi experiencia en el fútbol”, dijo Chupete en sus redes sociales.

Justamente, hubo especulaciones sobre qué sería del icónico goleador nacional tras dejar la actividad. Y desde Quillota, se supo todo y ya hay pega confirmada para el eterno artillero de la Roja y Colo Colo.

Humberto Suazo tiene definido su próximo paso

Ya como ex jugador tras el pitazo final entre San Luis y San Marcos de Arica, el DT quillotano, Fernando Guajardo, habló de la interna sobre los últimos días de Humberto Suazo. Ahí, dejó en claro qué viene para el querido goleador.

Chupete y su familia en el homenaje /Photosport

“Es un ídolo para nosotros y lo respetamos como tal, un tipo súper humilde que quiere cooperar siempre. Nos deja, pero nos va a quedar apoyando dentro del cuerpo técnico, lo vamos a perder en la cancha, pero lo ganaremos en el cuerpo técnico”, avisó el entrenador.

En ese sentido, el actual estratega de los canarios avisó que Chupete ya vivía como DT estos últimos partidos. En ese sentido, recalcó que “lo veo muy feliz, compenetrado, estudioso como DT porque ya lo es, nos ha aportado mucho”.

El último duelo profesional de Suazo /Photosport

“Nos apoya en temas estratégicos y tácticos, tiene una visión más internacional. Nos hemos apoyado en él y nos da un alza en el equipo de pelear hasta el último la posibilidad de clasificar (a la liguilla del ascenso).

