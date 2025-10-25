Es tendencia:
“Más habitantes del planeta Gol”: Matías Fernández fue un “garrero” más en emotivo adiós de Humberto Suazo

En su adiós del fútbol, Chupete recibió la especial visita de Matigol, quien fue un hinchas más alentando en Quillota.

Por Nelson Martinez

Humberto Suazo y su especial visita en el adiós.
© Instagram.Humberto Suazo y su especial visita en el adiós.

Formando una sociedad icónica en el Colo Colo de Claudio Borghi y también en la Roja, Matías Fernández llegó hasta Quillota para despedir a su eterno amigo: Humberto Suazo.

Chupete dijo adiós entre lágrimas al fútbol y le llovieron los homenajes. Uno de ellos fue del “14 de los blancos”, que alentó como un hincha más en el público. Y post partido, lo inmortalizó con épica postal.

Ahí, Matigol se deshizo en elogios hacia el goleador de raza, diciendo que “fue un honor haber compartido en cancha, debes estar orgulloso de todo lo que lograste. Goleador en Chile, México, la selección y por si faltara, goleador del mundo”.

Matigol pide que manden a un nuevo Humberto Suazo

Siguiendo con su emotivo mensaje a Humberto Suazo, Matías Fernández enamoró a los hinchas del fútbol chileno con sus palabras hacia el eterno goleador. Ahí, le hizo directa petición al planeta Gol.

“Dios permita que queden más habitantes en el planeta gol, porque hoy se despidió el único que conozco”, aseguró Matigol, ante la lluvia de likes y comentarios de hinchas.

Siempre con una palabra de aliento, el mejor jugador de América en 2006 siguió con sus dichos luego de tomarse viral foto con Suazo. Ahí, le dio su bendición para que siga ligado al fútbol.

“Hay que resaltarlo”: Carlos Caszely llora el retiro del fútbol de Chupete Suazo

“Lo más maravilloso de todo es que terminaras tu carrera junto a toda tu familia… Que seas aún más victorioso en esta nueva etapa que comienzas hoy”, cerró el también retirado ex Colo Colo.

