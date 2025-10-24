El fútbol chileno despide a Humberto “Chupete” Suazo, quien se retira del fútbol con la camiseta de San Luis de Quillota. Carlos Caszely se refirió al adiós del histórico atacante.

Chupete ha sido uno de los mejores atacantes nacidos en Chile, dejando su huella en clubes como Audax Italiano, Colo Colo, Monterrey y Real Zaragoza, entre otros. También, la selección chilena supo de los gritos del oriundo de San Antonio.

El adiós de Caszely a Suazo

Humberto Suazo jugará el último partido de su exitosa carrera con San Luis de Quillota ante Copiapó. Una jornada bastante especial para el goleador de las Eliminatorias a Sudáfrica 2010. Carlos Caszely, otro histórico, lamentó no poder estar en el Lucio Fariña Fernández para el retiro de Chupete.

“Me hubiese gustado poder estar, como estuve en la despedida de (Iván) Zamorano, de Marcelo Salas, Esteban Paredes y todos los grandes futbolistas que han hecho algo por el deporte chileno”, indicó el Chino a Radio ADN.

Más allá de no estar presente en Quillota, de todas maneras Caszely se deshizo en elogios para Suazo y lo puso a la altura de las leyendas nacionales. “Aplaudo a esa gente que ha hecho algo por el deporte en este país, como lo hice con Hans Gildemeister, Fernando González, Nico Massú o el gran Chino Ríos“, remarcó.

Suazo brilló en Colo Colo 2006. Imagen: Archivo

Carlos Humberto Caszely es un conocedor de la historia del deporte nacional en general, por esta razón, hizo una sentida reflexión sobre el aporte que implican figuras como Chupete Suazo.

“Todos estos hechos históricos han armado un poco la pobre trayectoria deportiva que tenemos en este país. No hay que olvidarse que Chile es un país no deportivo, no es un país lector, entonces cuando hay estos hitos tan importantes, hay que resaltarlos. Un poquito, pero hay que resaltarlo de todas maneras“, cerró Carlos Caszely.