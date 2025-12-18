ver también Movidas 2026: Fue verdugo de Colo Colo, brilló en la Primera B y ahora suena en Coquimbo Unido

La directiva de San Luis de Quillota le ha dado al Chupete Suazo varios motivos para sonreír en el mercado de fichajes. Sobre todo en las últimas horas, donde aseguraron la renovación del lateral derecho Guillermo Avello, quien será parte del equipo en 2026.

Otro jugador que recibió el visto bueno del DT de los Canarios fue Sergio Vergara, quien tuvo un muy buen nivel en Unión San Felipe durante la Liga de Ascenso de este año. Para Humberto Suazo será la primera experiencia como entrenador titular.

Aunque durante la recta final de la Primera B figuró como ayudante de campo del adiestrador Fernando Guajardo, quien había llegado al club desde Provincial Osorno y se fue apenas concluyó la participación del cuadro quillotano en la campaña. Desde que se confirmó el retiro del sanantonino la idea dirigencial era verlo en la conducción del equipo.

Humberto Suazo ha estado muy cerca de la banca últimamente y afina detalles para su primer desafío como DT. (Raul Zamora/Photosport).

Un plantel que sumó otro nombre. Y uno que lleva desde el campeón de la segunda categoría nacional. Se trata de Ignacio Meza, defensor central de 29 años que estuvo durante 2025 en la Universidad de Concepción. Jugó 25 encuentros ligueros en el equipo del Campanil que volvió a la élite del fútbol chileno de la mano de Cristian La Nona Muñoz, quien pronto tomará el mando de Palestino. También sumó cinco duelos en la Copa Chile.

La gráfica de los Canarios para darle la bienvenida a Ignacio Meza. (Captura San Luis de Quillota).

No sólo por la llegada de Ignacio Meza es que Chupete Suazo festeja en el mercado de fichajes de San Luis de Quillota. Lógicamente le agrada el arribo de este zaguero, quien jugó tres años en Unión San Felipe antes de recalar en la UdeC, donde conformó una dupla sólida con un formado en U de Chile.

Ignacio Meza llega desde Universidad de Concepción a San Luis. En la foto defiende a Unión San Felipe. (Andres Pina/Aton Chile).

También jugó en San Marcos de Arica y suma más de 150 partidos en la Primera B del fútbol chileno. Una garantía para apuntalar la retaguardia quillotana. Mientras resuelven más incorporaciones, la dirección deportiva de los Canarios aseguró algunas renovaciones.

La de Nicolás Muñoz y del volante Gonzalo Bustos. Ambos continuarán en el plantel estelar sanluisino, que quiere mejorar lo hecho durante esta campaña en el año entrante. Y con una leyenda del fútbol chileno como líder del grupo. El tiempo dirá cómo termina esta aventura de Humberto Suazo. Sí, el Hombre Venido del Planeta Gol afina detalles para una nueva primera vez.

Así terminó San Luis de Quillota en la tabla de posiciones de la Primera B 2025

San Luis de Quillota no alcanzó a clasificar a la Liguilla de Ascenso por su posición en la tabla de la Primera B 2025.

