Qué duda cabe, el título que logró Universidad de Concepción en la Primera B 2025 tuvo muchos toques de la U de Chile. Sin ir más lejos, tanto Renato Cordero como Jeison Fuentealba estuvieron a préstamo del cuadro azul, que para la segunda parte de la temporada repescó al defensor David Retamal.

Otro con pasado azul que brilló en el Campanil fue Luis Rojas, talentoso volante ofensivo de 23 años que tiene maravillado a Cristián Muñoz. Y hubo uno más entre los que vistieron la camiseta del Romántico Viajero. Uno que conoce muy bien a la Nona.

De hecho, fue el mismo DT de la UdeC quien contó la historia de Bastián Ubal, quien tiene 23 años y alcanzó a disputar dos partidos en los azules. Llegó como agente libre al cuadro estudiantil sureño. Y lleva un buen tiempo bajo la tutela de la Nona.

Ubal, Cordero, González, Fuentealba y Rojas, los jugadores ‘azules’ del Campanil que ganó el trofeo en la Primera B. (Instagram).

“A Bastián lo llevé a Santiago Morning. Llevamos tres años juntos. Le decía que no iba a jugar en la U, que viniera a sumar minutos, tener experiencia, participar en un torneo”, aseguró el director técnico, quien consiguió su primer título en esta etapa de su carrera.

Bastián Ubal, el ex U de Chile que fue clave en el título de U de Concepción

Bastián Ubal anotó un gol y regaló una asistencia en la U de Concepción que logró el título en la Liga de Ascenso 2025 y tuvo a su entrenador como pieza clave para convencerse de salir de U de Chile. La Nona Muñoz no sólo lo dirigió en el Chago Morning y este año en el Campanil.

“El año pasado en Barnechea jugó todo el año y este año, jugó todo el torneo. Tiene más de 70 partidos, 3 años jugando y un título en el cuerpo”, manifestó Cristián Muñoz en el estudio de Todos Somos Técnicos como para refrendar que tuvo razón en cambiar la opinión de Ubal.

Aunque no es algo que Muñoz piense exclusivamente por su defensor central. Es con cualquiera. “El jugador debe jugar para afrontar los nuevos desafíos con mayores herramientas”, sentenció la Nona, quien reconoció que se tomará unos días para descansar antes de tomar una decisión respecto de su futuro, pues su vínculo con la U. de Concepción venció al final de la dulce temporada.

