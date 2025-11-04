Universidad de Chile todavía no tiene certeza si Gustavo Álvarez seguirá siendo su entrenador en el 2025. En este contexto, un entrenador de gran presente reveló su deseo de llegar al CDA.

El Romántico Viajero no vive un buen presente en la Liga de Primera. Tras ser eliminados por Lanús en la Copa Sudamericana, se aferran a la opción de ir a la Copa Libertadores, donde necesitan ganar todo lo que queda para no perder aquella oportunidad.

El DT que anhela dirigir a U. de Chile

Cristián Muñoz tocó el cielo con las manos el pasado fin de semana al coronarse como campeón de la Primera B con Universidad de Concepción. La Nona consiguió a los 42 años su primer título como entrenador.

Muñoz terminó su contrato con el Campanil y negocia para seguir con ellos, así dirigirlos en Primera División. “Tenemos que seguir trabajando. El foco está en seguir creciendo, seguir adquiriendo experiencia, estos son equipos más grandes y cualquiera sueña con dirigir uno“, indicó a Bolavip.

La Nona había dirigido a Santiago Morning y Barnechea en el pasado. Sabe que la profesión de entrenador es compleja. “Esta carrera no es fácil, es compleja, de resultados, entonces hay que seguir afianzándose en la forma y en la idea que uno tiene de hacer jugar a los equipos“, complementó.

La Nona Muñoz hizo un campañón con U. de Concepción. Imagen: Photosport

Cristián Muñoz es formado como jugador en Universidad de Chile, club donde fue campeón en el Apertura 2004 con un plantel muy joven. Por esta razón, casi sin querer, reveló que le gustaría llegar al Romántico Viajero más adelante.

“Así que el tiempo dirá lo que uno va proyectando y entendiendo también que esto es fútbol y esto es también de resultados (…) Algún día, algún día“, cerró La Nona.