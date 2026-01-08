¿Cuántos refuerzos más llegarán a Colo Colo en este mercado de pases?

Colo Colo está en el proceso de armar su plantel para la temporada 2026, en la que no participará de ningún torneo internacional. Por ende, la dirigencia del Cacique parece no estar interesada en traer grandes nombres.

Ante la salida de Vicente Pizarro a Rosario Central, el presidente Aníbal Mosa ya manifestó que no van a traer a ningún jugador para reemplazarlo, pues hay suficientes volantes.

Lo mismo pasó con la lesión de Marcos Bolados. Asegura el mandamás de los albos que el retorno de Cristián Zavala tras su préstamo por Iquique será quien vaya a suplir ese posición.

¿Cuántos refuerzos llegarán sí o sí a Colo Colo?

Lo único concreto es que Colo Colo busca dos futbolistas por ahora en el mercado de pases. El primero es un centrodelantero, que seguramente será Damián Pizarro, quien suplirá a Salomón Rodríguez.

Damián Pizarro es uno de los refuerzos que deben llegar a Colo Colo

Luego hay que decidir el nombre del defensa central que reemplazará a Alan Saldivia, quien partirá a Vasco da Gama si es que el cuadro brasileño acepta la propuesta económica realizada por Blanco y Negro para su venta. Suenan Óscar Salomón, Enzo Roco y Javier Méndez en ese puesto.

Y ahí se puede cerrar el plantel, solamente con dos jugadores más y cuatro refuerzos en total. Los albos ni siquiera traerán otro arquero para suplir el préstamo de Brayan Cortés a Argentinos Juniors, por lo que el inexperto Eduardo Villanueva sería el segundo portero tras Fernando De Paul.

La posibilidad de sumar otro refuerzo es que Daniel Castro, una de las obsesiones de los albos en el mercado de pases, vuelva a ser tentado por la dirigencia del Cacique.

Habrá que esperar las palabras de Fernando Ortiz para saber si está conforme con el plantel o si golpea la mesa pidiendo públicamente algún otro refuerzo.

