El 2025 fue el año del centenario de Colo Colo y aunque no fue lo esperado en materia deportiva para el club, se realizaron diversas actividades para celebrar los cien años del Cacique, para dar a conocer parte de la historia a los hinchas.

Uno de ellos fue el lanzamiento de la película Eterno, documental que “recorre la historia de Colo Colo, a través de sus momentos más difíciles y sus mayores triunfos, retratando a una institución convertida en símbolo de identidad nacional, capaz de unir a generaciones de hinchas de norte a sur mediante la pasión y el vínculo profundo con su gente“.

Lamentablemente, ya no está disponible en los cines, pero la buena noticia es que este fin de semana será emitida en televisión abierta.

¿Dónde ver “Eterno”? La película de Colo Colo

La película de Colo Colo llegará a la televisión abierta en 2026, luego de que TVN confirmara la transmisión de “Eterno” para el día sábado 10 de enero a partir de las 22:30 horas, repasando en detalle la historia del club en el marco de la conmemoración de sus cien años.

Podrás verlo en las siguientes señales de televisión:

TVN

Abierto

7 (Santiago)

TDT

7.1 (Santiago)

5.1 (Arica)

10.1 (Iquique)

6.1 (Antofagasta)

7.1 (Copiapó)

4.1 (La Serena-Coquimbo)

12.1 (Gran Valparaíso)

12.1 (Rancagua)

10.1 (Talca)

4.1 (Gran Concepción)

7.1 (Temuco)

3.1 (Valdivia)

4.1 (Puerto Montt)

