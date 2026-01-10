Si la Liga de Primera tiene al Conce como equipo sensación en materia de mercado de fichajes, en la Primera B dieron un batacazo. Es que un ex goleador de la U de Chile y Colo Colo arribó al Maule.

Se trata de Leandro Benegas, incombustible artillero nacido en argentina y nacionalizado chileno, quien parte a la Liga de Ascenso. El Torito es recordado por anotar tanto en azules y albos en Superclásicos (1-1 en 2019 y 2023).

Esta vez, el zurdo viene de un irregular año 2025, donde el primer semestre defendió a O’Higgins de Rancagua y solo anotó un gol. En la segunda mitad del año pasó por Unión La Calera, donde solo marcó dos tantos.

Benegas vuelve a un viejo amor del fútbol chileno

Leandro Benegas dejó Unión La Calera y es nuevo refuerzo de Curicó Unido en la Primera B. El Torito ya la rompió en el Maule en 2021, cuando fue goleador y saltó a Independiente de Argentina.

“En su anterior paso por nuestra institución, el Toro dejó una huella imborrable: 12 goles, entrega total en cada pelota y un compromiso que lo llevó a ganarse el cariño de toda la hinchada albirroja”, avisó el club en su presentación.

Publicidad

Publicidad

Los torteros se encomiendan a su querido goleador para volver a la Liga de Primera, luego que en 2025 estuvieran peleando hasta el final por no bajar a la Segunda División. La nueva versión del Curi partió con Damián Muñoz como nuevo DT.

ver también Fue regalón de Jorge Sampaoli: Curicó sacude el mercado de la B y ficha a Benjamín Inostroza

En relación a Benegas, los del Maule buscarán volver a pelear el ascenso y retornar al fútbol grande. Por ello arengaron al goleador diciendo que “hoy vuelve a vestir la camiseta que supo defender con garra y corazón”.