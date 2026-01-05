No solamente la Liga de Primera se toma el mercado de fichajes. En la segunda categoría del fútbol chileno también invierten y varios equipos empiezan a armarse para ser campeones de la Primera B.

Uno de ellos es Curicó Unido. El cuadro de la Séptima Región piensa en grande y quiere volver a la gran categoría del fútbol chileno, tras el descenso de 2023. El 2026 podría ser el año.

Por ello, ya cuentan con varios fichajes. Sin embargo, hay un puesto que preocupa de sobremanera en el cuadro tortero. Hablamos de la plaza de delantero. Un pepero quieren en Curicó.

¿Regreso de Leandro Benegas?

RedGol fue directo al grano. Paulo Flores entrevistó al gerente deportivo de Curicó Unido, Carlos Bechthold y le preguntó por un nombre que anda dando vueltas en el elenco tortero: Leandro Benegas.

“Nosotros estamos en la búsqueda de un centrodelantero. Tenemos la opción de varios nombres. Algunos, por temas presupuestarios, se han ido cayendo. Y la verdad es que necesitamos cubrir ese puesto con un jugador de recorrido“, empezó diciendo Bechthold.

“El tema de Leandro es verdad. Pero, él también despierta interés en equipos de Primera y, por presupuesto, puede llegar a hacerse inviable. Sin embargo, conversamos con él y no nos cerramos a la posibilidad. Pero, hoy está un poco lejano”, enfatizó el gerente deportivo.

“Leandro acá estuvo en el 2022 y se fue a Independiente, por lo tanto dejó muy buenos recuerdos, rindió muy bien y le alcanzó para irse a un gran equipo. Siempre va a tener las puertas abiertas. Pero, en materia económica estamos medio lejos de él“, cerró.

¿Dónde está actualmente Leandro Benegas?

Tras comenzar el año en O’Higgins de Rancagua, Leandro Benegas recaló en Unión La Calera. En el cuadro cementero fue perdiendo lugar y terminó como suplente.