El mercado de fichajes no para y en la misma jornada que Leandro Benegas se despidió de Unión La Calera, comenzó a sonar como refuerzo de Curicó Unido para el 2026.

El argentino nacionalizado chileno cuenta con una importante trayectoria dentro del fútbol nacional. Incluso, supo ser convocado a La Roja durante el ciclo de Reinaldo Rueda. Por eso luego de salir de los Cementeros, pretendientes no le faltan para quedarse con sus goles.

Leandro Benegas y un viejo amor

Luego de no tener un buen 2025, donde defendió a O’Higgins y Unión La Calera, Leandro Benegas armó sus maletas y partió desde los Cementeros. Esta salida es especial, ya que este fue su primer club en Chile, equipo que le ayudó hacerse un nombre en el medio nacional.

ver también Fue regalón de Jorge Sampaoli: Curicó sacude el mercado de la B y ficha a Benjamín Inostroza

“Hoy me toca escribir estas palabras que nunca pensé que llegarían tan pronto. Me despido de este club que no solo me abrió las puertas como profesional, sino que me permitió crecer como persona“, escribió el delantero de 37 años en Instagram.

Así como se cierra una puerta, otras se abren. Luego de su adiós a La Calera, apareció otro ex club de Leandro Benegas interesados en sus goles para el 2026. Se trata de Curicó Unido, quienes quieren ser protagonistas en la Primera B.

De acuerdo a MCU Pura Pasión, medio partidario de los Albirrojos, Benegas es una de las opciones que maneja la dirigencia para el ataque. Su alternativa resulta atractiva, ya que el técnico Damián Muñoz lo dirigió en los Torteros en 2021, por lo que conoce bien sus capacidades.

Publicidad

Publicidad

Leandro Benegas brilló en 2021 en Curicó Unido. Imagen: Photosport

En su primer ciclo en Curicó Unido, Leandro Benegas disputó 24 partidos y anotó 11 goles. Dejó una muy buena imagen en La Granja. El goleador de 37 años ya defendió en Chile a Unión La Calera, la U, Audax Italiano, Palestino, Colo Colo y Unión Española. En los Torteros podría tener un “remember” en 2026.