Se aproxima un partidazo. Universidad de Chile tiene que ir con todo para conseguir el ansiado pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y, para eso, tendrá que derrotar a Independiente de Avellaneda.

En realidad, no es necesaria una victoria azul. Un empate, también pondría a la escuadra de Gustavo Álvarez en la siguiente fase. Esto, considerando que, en la ida, jugada en el Estadio Nacional, los azules vencieron por la mínima, con un gol de Lucas Assadi.

Hay quienes, pese a su corazón teñido de azul, miran el encuentro entre la U e Independiente con ciertas emociones encontradas. En este caso, hablamos de tres jugadores que vistieron las dos camisetas: Rafael Olarra, José Pepe Rojas y Leandro Benegas.

Rafael Olarra: 166 partidos en el Romántico Viajero y 39 en el Rey de Copas

Si bien comenzó su carrera como defensa en Audax Italiano, a Rafael Olarra se le suele asociar muy estrechamente con Universidad de Chile. Esto, porque estuvo en tres períodos distintos en la escuadra laica, ganando tres títulos de Primera División.

Incluso, fue parte del plantel que, con Gerardo Pelusso al mando, llegó a semifinales de la Copa Libertadores 2010, marcando el gol que propició el empate azul en la ida ante Chivas de Guadalajara.

Pero, su paso por Independiente fue de más bajo perfil. Pese a ello, jugó todos los partidos de Copa Libertadores con el Rojo, el 2004, y fue titular indiscutido en el torneo nacional. Su último duelo en tierras argentinas fue ante Talleres, en junio de 2004, tras lo cual volvió a Chile para ser campeón… ¡Con Universidad Católica! Se retiró en 2016.

Rafa Olarra en el museo de los 90 años de la U | Photosport

Además de su buen juego, es recordado por otros aspectos fuera de la cancha. Nos detendremos en su faceta más fiestera. Rafael Olarra es de aquellos que gusta del baile. Eso lo demostró en 2016, en la Vedetón, cuando hizo dupla con Paula Bolatti, en una performance que es recordada hasta el día de hoy.

Pepe Rojas: 468 duelos por el Bulla y cinco por el Rojo

José Pepe Rojas fue uno de los míticos defensores de la Universidad de Chile. No solamente fue parte del plantel que le dio la Copa Sudamericana al Bulla, en 2011, sino que, también, fue capitán durante largos cinco años de la escuadra azul.

Entre su debut en 2003 y 2016, Pepe Rojas jugó casi únicamente en el Romántico Viajero. Casi, porque durante 2006 se fue a préstamo a Independiente, lugar en el que pasó sin pena, ni gloria, jugando apenas cinco encuentros y no completando ninguno.

Si nos vamos a la vida más allá del deporte, vale la pena una anécdota recordada de Pepe Rojas. Resulta que un meme, tras el gol de Ismael Sosa, que se lo llevó puesto en un Clásico Universitario, fue creciendo como una bolita de nieve. Lo llamaban, injustamente, lento, sin recordar todas sus glorias.

Reconocimiento al Pepe Rojas por parte de la U | Photosport

Llegó a tal punto que el propio capitán azul se refirió al tema en 2024, en una entrevista con el programa Con Contenido. “Lo encontraba injusto. Si yo hubiese sido otro, en ese momento debí haber salido con una foto levantando todas las copas que tuve, la cantidad de partidos que jugué o la jineta de capitán”, confesó por entonces.

Leandro Benegas: 98 partidos en la U y 41 en Independiente

De los tres personajes nombrados, Leandro Benegas es el único que jugó en Universidad de Chile y en Colo Colo. El delantero mendocino es, también, el único que se mantiene vigente en el mundo del fútbol.

Ha pasado por muchos clubes chilenos. Desde Unión La Calera, hasta Audax Italiano, Unión Española, Colo Colo y, por supuesto, la Universidad de Chile. En el Romántico Viajero estuvo en dos períodos y terminó yéndose en 2019, dando una vuelta por Palestino y Curicó Unido, para recalar en Independiente de Avellaneda.

Extrañamente, si en los clubes chilenos no estaba rindiendo, en el Rojo tuvo un desempeño más que aceptable. El delantero jugó un total de 41 duelos, marcando 13 goles, algunos muy importantes, como el del empate 3-3 con Godoy Cruz, cuando se peleaba el torneo 2022.

Leandro Benegas celebra un gol de cabeza a Palestino en 2019 | Photosport

Trasladándonos fuera de las canchas, aprovechamos de recordar un episodio no muy alegre que sucedió en 2023, cuando vestía la camiseta de Colo Colo. En ese entonces, el Toro fue acusado por un vecino, por amenazas.

“Te voy a arrancar la cabeza“, le habría dicho a un ex vecino de su edificio, lo que éste filtró a la prensa, a través de la periodista Cecilia Gutiérrez. Además, habría insultado a un menor de edad. Esto no quedó finalmente en nada, pese a la vociferación en los medios de la supuesta víctima.

