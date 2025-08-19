Es tendencia:
En su Día Mundial: las mejores fotografías que nos ha dejado la Liga de Primera 2025

En lo que va de torneo, se han dado situaciones inéditas que han sido captadas por el foco de una cámara de fotos. Te traemos una selección.

Por Jose Arias

Pirueta de Clemente Montes. Fotaza.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTPirueta de Clemente Montes. Fotaza.

Este 19 de agosto se celebra a nivel internacional, el Día Mundial de la Fotografía. Las capturas de un momento en una imagen nos han permitido conocer mejor el mundo y a cohesionarnos grupalmente.

¿Qué sería del fútbol sin fotografía? No tendríamos las voladas del portero, con el balón al fondo de las redes. Ni, tampoco, la celebración del delantero de moda, con el dedo pulgar en la boca, simulando un bebé.

Es por eso que, en este Día Mundial de la Fotografía, te traemos algunas de las mejores postales que nos ha dejado la Liga de Primera 2025, en lo que va de su desarrollo.

Las mejores fotos de la Liga de Primera 2025

Doppelganger.

Doppelganger.

Jorge Almirón más sólo que borracho con colitis.

Jorge Almirón más sólo que borracho con colitis.

Charles saltando en medio de un mar azul.

Charles saltando en medio de un mar azul.

Publicidad
Fotón.

Fotón.

El gesto de Vidal cuando a Colo Colo no le sale nada.

El gesto de Vidal cuando a Colo Colo no le sale nada.

Diego Flores, en la buena onda.

Diego Flores, en la buena onda.

Publicidad
El gol más triste de Edu.

El gol más triste de Edu.

El momento de la debacle alba.

El momento de la debacle alba.

¡WTF!

¡WTF!

Publicidad
Salvado por el travesaño.

Salvado por el travesaño.

Ahí viene la que te gusta, actúa normal.

Ahí viene la que te gusta, actúa normal.

El renacer del ninja.

El renacer del ninja.

Publicidad
¡Cállate, cállate, cállate, que me desesperas!

¡Cállate, cállate, cállate, que me desesperas!

Si no avisan, nadie sabe que es gol…

Si no avisan, nadie sabe que es gol…

¿Qué le dijo un pelao’ a otro pelao’?

¿Qué le dijo un pelao’ a otro pelao’?

Publicidad
¡Te pillamos, pos compadre! Cepeda y los gestos a la hinchada de la U.

¡Te pillamos, pos compadre! Cepeda y los gestos a la hinchada de la U.

Gestos a la hinchada de la U, parte 2.

Gestos a la hinchada de la U, parte 2.

La felicidad de Medel en el Clásico con Colo Colo.

La felicidad de Medel en el Clásico con Colo Colo.

Publicidad
Con los jugadores aún respaldándolo.

Con los jugadores aún respaldándolo.

¡Tremenda pinta! Parece que hacía frío

¡Tremenda pinta! Parece que hacía frío

¿Quién es?

¿Quién es?

Publicidad
El día en que el público le dio su apoyo a Almirón.

El día en que el público le dio su apoyo a Almirón.

Clemente Montes se va del Nacional con el marcador del Clásico Universitario en la cabeza.

Clemente Montes se va del Nacional con el marcador del Clásico Universitario en la cabeza.

Vidal arengando al hincha.

Vidal arengando al hincha.

Publicidad
¡Iugh!

¡Iugh!

¿El mismo tipo del lienzo?

¿El mismo tipo del lienzo?

Fusión de tatuajes en el Clásico de Colonias.

Fusión de tatuajes en el Clásico de Colonias.

Publicidad
El apriete del hincha de Iquique con cabeza de polera.

El apriete del hincha de Iquique con cabeza de polera.

La típica celebración del crack de Colo Colo.

La típica celebración del crack de Colo Colo.

¡No sufra tanto, señor Mosa!

¡No sufra tanto, señor Mosa!

Publicidad
Antes del Centenario.

Antes del Centenario.

Diego Flores, el verdadero cabeza de balón.

Diego Flores, el verdadero cabeza de balón.

El Coto, como en postura de tiro libre de Francia 98′.

El Coto, como en postura de tiro libre de Francia 98′.

Publicidad
Clemente Montes y un pedazo de pirueta.

Clemente Montes y un pedazo de pirueta.

Pedazo de pirueta, parte 2.

Pedazo de pirueta, parte 2.

Aquino y la especialidad de la casa: el saque lateral.

Aquino y la especialidad de la casa: el saque lateral.

Publicidad
Bonus track: acaramelados, detrás del árbol: Milad y Gareca.

Bonus track: acaramelados, detrás del árbol: Milad y Gareca.

