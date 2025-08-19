Este 19 de agosto se celebra a nivel internacional, el Día Mundial de la Fotografía. Las capturas de un momento en una imagen nos han permitido conocer mejor el mundo y a cohesionarnos grupalmente.

¿Qué sería del fútbol sin fotografía? No tendríamos las voladas del portero, con el balón al fondo de las redes. Ni, tampoco, la celebración del delantero de moda, con el dedo pulgar en la boca, simulando un bebé.

Es por eso que, en este Día Mundial de la Fotografía, te traemos algunas de las mejores postales que nos ha dejado la Liga de Primera 2025, en lo que va de su desarrollo.

Las mejores fotos de la Liga de Primera 2025

Doppelganger.

Jorge Almirón más sólo que borracho con colitis.

Charles saltando en medio de un mar azul.

Fotón.

El gesto de Vidal cuando a Colo Colo no le sale nada.

Diego Flores, en la buena onda.

El gol más triste de Edu.

El momento de la debacle alba.

¡WTF!

Salvado por el travesaño.

Ahí viene la que te gusta, actúa normal.

El renacer del ninja.

¡Cállate, cállate, cállate, que me desesperas!

Si no avisan, nadie sabe que es gol…

¿Qué le dijo un pelao’ a otro pelao’?

¡Te pillamos, pos compadre! Cepeda y los gestos a la hinchada de la U.

Gestos a la hinchada de la U, parte 2.

La felicidad de Medel en el Clásico con Colo Colo.

Con los jugadores aún respaldándolo.

¡Tremenda pinta! Parece que hacía frío

¿Quién es?

El día en que el público le dio su apoyo a Almirón.

Clemente Montes se va del Nacional con el marcador del Clásico Universitario en la cabeza.

Vidal arengando al hincha.

¡Iugh!

¿El mismo tipo del lienzo?

Fusión de tatuajes en el Clásico de Colonias.

El apriete del hincha de Iquique con cabeza de polera.

La típica celebración del crack de Colo Colo.

¡No sufra tanto, señor Mosa!

Antes del Centenario.

Diego Flores, el verdadero cabeza de balón.

El Coto, como en postura de tiro libre de Francia 98′.

Clemente Montes y un pedazo de pirueta.

Pedazo de pirueta, parte 2.

Aquino y la especialidad de la casa: el saque lateral.

Bonus track: acaramelados, detrás del árbol: Milad y Gareca.