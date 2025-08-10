Sucedió un día como hoy. Un 10 de agosto, pero de 2007, Marcelo Bielsa asumía como DT de la Selección Chilena. El Loco dejaría mucho en su paso por La Roja y sigue siendo recordado con nostalgia por los amantes del Equipo de Todos.

Sin dudas, en momentos como los actuales, se recuerda con más ímpetu. Los últimos entrenadores no han sabido llenar el vacío dejado por el camino iniciado por el Loco Bielsa y cimentado por Jorge Sampaoli y la Generación Dorada.

Pero, no fue casual la llegada de Marcelo Bielsa a Chile, en 2007. Hubo un gran esfuerzo de la parte gerencial, con Harold Mayne-Nicholls a la cabeza. Y, también, por razones personales del propio Loco.

¿Por qué Marcelo Bielsa decidió venirse a Chile?

En la presentación de Marcelo Bielsa como DT de la Selección Chilena, pudimos ver a un entrenador muy compenetrado con la dirigencia de la ANFP. De hecho, el Loco aseguró que su estadía en La Roja estaba vinculada con la continuación en el cargo por parte de Mayne-Nicholls.

Lo increíble es que Marcelo Bielsa era pretendido por otras selecciones. Perú lo puso entonces en su radar y algunos equipos europeos ya lo habían tentado. Sin embargo, el DT decidió venir a Chile… ¿por qué?

Marcelo Bielsa alcanzó a dirigir a su tocayo, Marcelo Salas

Después de tres años sin querer aceptar ofertas, Marcelo Bielsa fue presentado y esta fue la razón que esgrimió para venir a Chile. “Acepté seguir mi carrera en este país, porque es un sitio donde me volveré a sentir cómodo ejerciendo mi trabajo, tal como me sentí en mi país“, señaló, por ese entonces, el Loco.

¿Cuántos años estuvo Marcelo Bielsa en la Selección Chilena?

Llegó un 10 de agosto en 2007 y se retiró un 4 de febrero de 2011. Es decir, estuvo tres años, cinco meses y 23 días al mando de la Selección Chilena. O lo que es igual, 1.274 jornadas.

