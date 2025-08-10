Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
La Roja

Ocurrió hace 18 años: ¿Por qué Marcelo Bielsa prefirió venir a revolucionar el fútbol chileno?

Hace 18 años, Marcelo Bielsa era oficializado como el DT de la Selección Chilena. El rosarino dio las razones tras su elección.

Por Jose Arias

Marcelo Bielsa dirigió más de tres años a Chile.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTMarcelo Bielsa dirigió más de tres años a Chile.

Sucedió un día como hoy. Un 10 de agosto, pero de 2007, Marcelo Bielsa asumía como DT de la Selección Chilena. El Loco dejaría mucho en su paso por La Roja y sigue siendo recordado con nostalgia por los amantes del Equipo de Todos.

Sin dudas, en momentos como los actuales, se recuerda con más ímpetu. Los últimos entrenadores no han sabido llenar el vacío dejado por el camino iniciado por el Loco Bielsa y cimentado por Jorge Sampaoli y la Generación Dorada.

Pero, no fue casual la llegada de Marcelo Bielsa a Chile, en 2007. Hubo un gran esfuerzo de la parte gerencial, con Harold Mayne-Nicholls a la cabeza. Y, también, por razones personales del propio Loco.

Arturo Vidal enfurecido por el penal cobrado a Everton: “Pónganse los pantalones”

ver también

Arturo Vidal enfurecido por el penal cobrado a Everton: “Pónganse los pantalones”

¿Por qué Marcelo Bielsa decidió venirse a Chile?

En la presentación de Marcelo Bielsa como DT de la Selección Chilena, pudimos ver a un entrenador muy compenetrado con la dirigencia de la ANFP. De hecho, el Loco aseguró que su estadía en La Roja estaba vinculada con la continuación en el cargo por parte de Mayne-Nicholls.

Lo increíble es que Marcelo Bielsa era pretendido por otras selecciones. Perú lo puso entonces en su radar y algunos equipos europeos ya lo habían tentado. Sin embargo, el DT decidió venir a Chile… ¿por qué?

Marcelo Bielsa alcanzó a dirigir a su tocayo, Marcelo Salas | Photosport

Marcelo Bielsa alcanzó a dirigir a su tocayo, Marcelo Salas | Photosport

Publicidad

Después de tres años sin querer aceptar ofertas, Marcelo Bielsa fue presentado y esta fue la razón que esgrimió para venir a Chile. “Acepté seguir mi carrera en este país, porque es un sitio donde me volveré a sentir cómodo ejerciendo mi trabajo, tal como me sentí en mi país“, señaló, por ese entonces, el Loco.

¿Cuántos años estuvo Marcelo Bielsa en la Selección Chilena?

Llegó un 10 de agosto en 2007 y se retiró un 4 de febrero de 2011. Es decir, estuvo tres años, cinco meses y 23 días al mando de la Selección Chilena. O lo que es igual, 1.274 jornadas.

Publicidad
“¡Sin palabras!”: Arturo Vidal no para de quejarse por penal que le cobraron a Colo Colo

ver también

“¡Sin palabras!”: Arturo Vidal no para de quejarse por penal que le cobraron a Colo Colo

Lee también
"Me llegaron mensajes a Instagram deseándome lo peor del mundo"
Selección Chilena

"Me llegaron mensajes a Instagram deseándome lo peor del mundo"

"Está más cerca de jugar el Mundial por Chile que por Argentina"
Selección Chilena

"Está más cerca de jugar el Mundial por Chile que por Argentina"

“Jamás me preguntaron si tengo algún proyecto para la selección”
Selección Chilena

“Jamás me preguntaron si tengo algún proyecto para la selección”

"Anoche hicimos cucharita": el hilarante momento del Mono Sánchez
Chile

"Anoche hicimos cucharita": el hilarante momento del Mono Sánchez

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo