Le sigue dando vueltas en su cabeza. Es que para el volante Arturo Vidal, el árbitro Felipe González perjudicó a Colo Colo en el final del encuentro ante Everton, en Viña del Mar, que terminó en igualdad por 1-1, sacándolos de la pelea por el título.

Ya lo expresó el “King” en la zona mixta del Estadio Sausalito, donde sin querer dar declaraciones a la prensa, si gritó a viva voz que “díganlo ustedes, opinen. Pónganse los pantalones“, exigiéndole a la prensa decir que, a su juicio, no fue penal.

Pero todos conocemos a Vidal. Sabemos que cuando una idea se le mete en la cabeza, insiste en ella. Así ocurre en sus redes sociales, donde no deja de manifestar que el arbitraje perjudicó a Colo Colo. Y exhibe “pruebas” para demostrarlo.

ver también Arturo Vidal enfurecido por el penal cobrado a Everton: “Pónganse los pantalones”

Vidal insiste en reclamar por acción contra Colo Colo

En su cuenta de Instagram, el volante mostró las repeticiones que mostró la transmisión de TNT Sports de la falta de Sebastián Vegas contra el uruguayo Sebastián Sosa Sánchez y que el juez González cobró como pena máxima.

Con esas “evidencias”, Arturo Vidal quiere demostrarle a sus seguidores y críticos que el árbitro se equivocó perjudicando a Colo Colo. En su posteo pone cuatro emojis con cara de enojado y diciendo garabatos, para luego poner la frase “¡Sin palabras!“.

Imagen: Instagram

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar el “King” en el Cacique?

El bicampeón de América no jugó en Viña del Mar pues cumplió una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que estará a disposición del técnico Jorge Almirón para el próximo juego, este sábado 16 de julio ante Universidad Católica en el Estadio Monumental, a las 15:00 horas.

¿Cómo quedan los albos en la Tabla de Posiciones?

Con este empate ante Everton, el Colo Colo de Vidal se queda en el séptimo puesto de la clasificación con 27 puntos, a una distancia de 17 puntos del exclusivo líder Coquimbo Unido. Ya pelear por el título es imposible.

Publicidad