Colo Colo se quedaba con un triunfo clave frente a Everton, pero una jugada en los últimos segundos del partido cambió la historia en la fecha 19 de la Liga de Primera. A los 90’+7, se cobró penal a favor de los viñamarinos tras una polémica jugada en el área.

El Cacique tenía la ventaja gracias a una anotación de Víctor Felipe Méndez a los 33′. El cuerpo técnico, liderado por Pablo Richetti ante la suspensión de Jorge Almirón, buscó defender el resultado con cambios que no resultaron del todo.

En el último minuto de descuento, el árbitro del partido, Felipe González, marcó penal para Everton por una infracción de Sebastián Vegas sobre Sebastián Sosa en el área. No necesitó revisar el VAR. El mismo uruguayo marcó el 1-1 definitivo del encuentro.

La rabia en Colo Colo por el doloroso empate

“Mucha rabia. Teníamos el partido ahí y se nos va por errores nuestros, no supimos manejar la última parte del partido, pero hay que sacarse la rabia rápido, porque tenemos que responder y empezar a ganar“, manifestó Vicente Pizarro tras el empate.

“Yo me quedo con la sensación de que voy al suelo y el tipo se resbala. Lo único que le digo al árbitro es que revise la jugada. Es una vergüenza lo que hacen. Los árbitros te hablan de soberbia. No te permiten tener diálogo, ellos mismos van generando una rivalidad”, protestó Sebastián Vegas.

Publicidad