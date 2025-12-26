El centenario para el olvido que tuvo Colo Colo ha llevado al club a limpiar su camarín. El Cacique vive una poda total para el 2026 y hay jugadores que no sólo ya dejaron el club, sino que hasta encontraron uno nuevo.

Y es que uno de los jugadores más criticados de la última temporada no perdió el tiempo y, mientras el resto disfruta de sus vacaciones, él aprovechó para asegurar su futuro. Después de una serie de rumores, finalmente este jueves fue anunciado como uno de los regalos de Navidad.

Su destino lo vuelve a llevar a la Liga MX, desde donde llegó al Cacique hace poco menos de un año. Una movida con la que, espera, borrar el pésimo año que vivió en Chile y así poder relanzar su carrera.

Sebastián Vegas se olvida de Colo Colo y será compañero de un chileno en México

Si bien llegó como uno de los refuerzos estrellas, Sebastián Vegas tuvo un paso para el olvido en Colo Colo. El defensor llegó como una de las grandes apuestas del Cacique para el año de su centenario, pero terminó en un fracaso total.

Sebastián Vegas dejó Colo Colo y ya tiene nuevo club en México. Foto: Photosport.

A préstamo desde el Monterrey, el zaguero regresó a México para definir el próximo paso en su carrera. Y fue en plena Navidad que se conoció su nuevo destino, donde lo recibieron como uno de los regalos más esperados.

A través de sus redes sociales el Club León presentó oficialmente a Sebastián Vegas como su refuerzo. Con un video que recorre una de las ferias más importantes de dicho país, el chileno se olvida de lo que fue Colo Colo.

A sus 29 años y con una vida prácticamente hecha en México, el zaguero no dudó en volver a esas tierras. Ahora será compañero de Rodrigo Echeverría, el otro jugador criollo en los Felinos, con el que espera volver a las alegrías.

De esta forma, en el Estadio Monumental se olvidan de un jugador al que quisieron retener en su momento. No obstante, la pésima forma en la que cerró el año echó al suelo cualquier chance.

Sebastián Vegas deja atrás su regreso a Chile con Colo Colo y vuelve a México para tratar de reencontrarse con su mejor versión. El defensor no pudo demostrar el nivel que lo ha mantenido por esas tierras y ahora buscará una revancha personal.

¿Cuáles fueron los números de Sebastián Vegas en Colo Colo?

Sebastián Vegas es nuevo refuerzo del León luego de haber disputado un total de 35 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos aportó con 3 goles y no tuvo asistencias en los 2.673 minutos que estuvo dentro de la cancha.

